Costa di Mezzate: in fiamme un campo di 3mila metri quadrati - BergamoNews

Costa di Mezzate. Un incendio di sterpaglie ha tenuto impegnati cinque mezzi dei vigili del fuoco di Bergamo e di Romano di Lombardia, nel tardo pomeriggio di venerdì 1 luglio.

L’allarme è scattato intorno alle 18.15: in via Landri, a Costa di Mezzate, un campo ci circa 3mila metri quadrati è andato a fuoco. L’erba era stata tagliata e il fieno si stava seccando a terra in attesa di essere poi trasformato in balle.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, si è creato un focolaio e, considerato il periodo di siccità che ha reso il campo particolarmente secco, le fiamme si sono presto estese.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio ed hanno lavorato fino a tarda sera per bonificare tutta l’area, controllando che non ci fossero focolai ancora attivi.