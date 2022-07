Cambio alla direzione di Bergamonews - BergamoNews

Rosella del Castello lascia la direzione di Bergamonews perché va in pensione.

Sono stati quasi dodici anni di direzione scanditi da un forte impegno nel raccogliere e lanciare un quotidiano on line, in un contesto di mercato difficile per il settore editoriale. Anni durante i quali Rosella del Castello ha saputo sperimentare nuove prospettive di sviluppo facendo continuamente crescere Bergamonews dandogli autorevolezza e prestigio.

Di questo tutta la Bergamonews Srl le è grata.

Da oggi, venerdì 1° luglio, nuovo direttore è Davide Agazzi, che ha maturato la sua esperienza proprio a fianco di Rosella del Castello. A lui il compito di dare nuova energia al giornale e affermarlo sempre più come importante e autorevole punto di riferimento del giornalismo bergamasco.

A lui e alla redazione, il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e i soci formulano i migliori auguri di buon lavoro.