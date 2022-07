Breve tregua tra nubi e possibili rovesci: poi torna il sole con temperature in rialzo - BergamoNews

Un fronte freddo si estende dalla penisola Iberica alle Isole Britanniche; nella giornata di venerdì il suo spostamento verso Nord-est interesserà marginalmente anche la nostra regione con pochi e limitati fenomeni principalmente ai rilievi Alpini e Prealpini.

Successivamente l’anticiclone europeo si rafforzerà di nuovo, portando tempo stabile e molto caldo nel corso del weekend su tutto il Nord Italia.

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nel weekend, con le previsioni di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

Venerdì 1 luglio 2022

Tempo Previsto: Di notte ed al mattino nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più frequenti su Valtellina e fascia prealpina (dal Verbano alla Valle Camonica): possibili rovesci e isolati temporali su medio-alto Varesotto, Comasco, Lario, Valchiavenna e Bassa Valtellina, occasionalmente anche in alta Brianza e fascia di alta pianura centro-occidentale; sul resto della Lombardia poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporanei addensamenti per il transito di nubi medio-alte: sempre asciutto.

Nel pomeriggio su Valtellina e fascia prealpina e pedemontana dal Varesotto al Garda nuvolosità irregolare con rovesci o brevi temporali in esaurimento entro il tramonto, mentre su fascia padana ed Oltrepò Pavese in parte nuvoloso con modesti addensamenti e prevalenza di intervalli assolati; possibili occasionali rovesci nel pomeriggio sulla fascia di alta pianura centro-occidentale.

A sera su tutta la Lombardia cielo in prevalenza poco nuvoloso con modesti annuvolamenti a ridosso dei rilievi (Valtellina e Prealpi): non sono attese precipitazioni.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 20°C e 23°C, massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 31°C e 34°C

Venti: al piano: di notte ed a sera brezze per lo più deboli dal settore NORD, mentre nelle ore diurne brezze deboli/sostenute da ESE.

Sui rilievi venti deboli a tratti moderati sud-occidentali tendenti a disporsi occidentali dalla seconda parte della giornata.

Sabato 2 luglio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione salvo addensamenti nuvolosi sui rilievi Alpini e Prealpini limitati alle ore più calde della giornata, più consistenti sui settori centro-orientali, Valle Camonica e alto Garda; asciutto.

Temperature: Minime e massime in aumento più sensibile sui valori massimi.

Venti: Deboli variabili a regime di brezza in pianura, deboli occidentali sui rilievi.

Domenica 3 luglio 2022

Tempo Previsto: Condizioni sempre di cielo sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti nuvolosi lungo i rilievi Alpini durante le ore centrali della giornata.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o in lieve ulteriore aumento con punte di 35-36°C sulla bassa pianura.

Venti: Deboli variabili in pianura, deboli sud-occidentali sui rilievi.