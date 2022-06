Voglia d'estate, venerdì 1° luglio a Gandino torna la notte bianca - BergamoNews

Una serata ricca di sorprese, fra gastronomia, musica e animazione. Venerdì 1 luglio dalle 19 torna a Gandino l’irrinunciabile Notte Bianca, organizzata da “I negozi per Gandino” in collaborazione con Comune, Pro Loco, Distretto “Le Cinque terre della Val Gandino” e associazioni locali. Come da ormai consolidata tradizione, la serata dedicata alla celeberrima Corsa delle Uova (partenza alle 20.30) si trasformerà in una grande festa destinata a coinvolgere l’intero centro storico.

Già dalle 19, con il centro chiuso al traffico, si potranno gustare aperitivi e cene a tema. Ce n’è per tutti i gusti, dai cocktail caraibici del Bar Sport con musica latino brasiliana, alle tipicità a base di Mais Spinato de La Spinata di Piazza Vittorio Veneto, dalla pizza in strada “Da Ciumba” ai cocktail del Bar La Corte in collaborazione con Be Up, dj Chicco 3 dj Pese.

Il Caffè Antica Fontana propone gelato soft, pà e strinù e musica afro funky con dj Baty in collaborazione con American Bar, che propone cocktails e birra in piazza. Il Bar liù Wine & Beer propone cena con hamburger di chianina, il “luppolino” con tredici birre alla spina e la musica di Duo Dance. Pizza e patatine sotto il campanile saranno proposte da Il Girasole gastronomia, mentre il Vizio anima la notte con music drinks e dj set by Veta e Luis. La Macelleria Coter propone tagliata, tartare e hamburger di fassona piemontese, pà e strinù, polenta e patatine. Sul sagrato della Basilica il Bar Zeus offre hamburger da assemblare a piacimento con bacon e uova, truccabimbi, angolo bar e animazione con dj Turbo, gonfiabili.

Al bar Al Parco aperitivo non stop dalle 18 e punto ristoro con pizza cotta nel forno a legna. Dalle 21.30 musica afro con dj Mauri e Flaviano Botta, cocktail zone e birra a volontà.

Per tutti i visitatori possibilità di shopping con negozi aperti e promozioni presso Ottica Rottigni (controllo gratuito della vista nel Van Oxo), Zenoni Calzature, Sotto Sopra, Cartoleria profumeria Gyl, Merceria Fili e Profili, Anesa Hifi (offerta TV Led Smart e Corsa delle Uova in diretta su maxi schermo), Emozioni, Andrea Sepe jeans. Completa la serata l’apertura straordinaria del Museo della Basilica che propone dalle 20.30 alle 24.00 ingresso ridotto e visite guidate.