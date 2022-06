Spettacoli, musica e divertimento: notte bianca a Osio Sotto - BergamoNews

Osio Sotto. Spettacoli, mostre e musica, gonfiabili per bambini, giostre e tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti della notte bianca in programma a Osio Sotto sabato 2 luglio dalle 19 alle 2.

Le vie del centro si animeranno con numerosi eventi di stampo culturale o d’intrattenimento rivolti al pubblico di tutte le età. Più precisamente, al bar Tram e al bar dei Portici dalle 20:30 sarà protagonista 34 Street band e all’oratorio dalle 18 alle 24 terranno banco just dance e un torneo di beach volley, mentre in piazza Papa Giovanni XXIII alle 20.15 avrà luogo un’esibizione di danza dell’Asd Pil Art – Danza e movimento e alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Cabaret e zone limitrofe” con Stefano Chiodaroli e Gianluca De Angelis, organizzato da ACEA.

Al bar Zibaldone dalle 20:30 si esibirà Maurizio il Vasco bergamasco, che proporrà un tributo a Vasco, Renato Zero e molti altri artisti. Musica ed emozioni saranno al centro della scena anche al bar Castadiva, dove alle 21.30 i Blascover interpreteranno i successi di Vasco Rossi.

Inoltre, al bar Giardino dalle 17:30 alle 19:30 sarà possibile effettuare un aperitivo con dj-set; al centro giovanile dalle 18 alle 23 ci sarà l’aperitivo in musica; da corso Vittorio Veneto a piazza Papa Giovanni XXIII si troveranno le bancarelle Hobby&Sapori; in piazza Papa Giovanni XXIII gonfiabili e giostre by Ballarini; la rievocazione storica della trebbiatura con l’associazione Territorio e Civiltà dei mestieri; la mostra “Creatività in una notte d’estate” e workshop di produzione di una cartolina dipinta in acquerello del GAB ArteinLIbertà alla chiesetta San Filippo Neri.

Partecipare alla notte bianca sarà anche un’occasione per scoprire i menù speciali dei bar e dei ristoranti (Ristorante Papa, Bar Oxio, Dimocar, Green Park, La Frutta in Piazza e tanti altri…) e gli sconti dei negozi del corso.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Osio Sotto in collaborazione con l’associazione commercianti ACEA e le associazioni del territorio. L’assessore alle attività culturali e ricreative del Comune di Osio Sotto, Daniele Pinotti, afferma: “Siamo molto contenti di poter riproporre la notte bianca. Questa kermesse, molto attesa, torna dopo lo stop a causa della pandemia da Covid-19. È un momento di festa per tutto il paese e coinvolge grandi e piccoli, giovani e famiglie. Colgo l’occasione per ringraziare le attività commerciali e l’associazione commercianti ACEA, i bar e i ristoranti del territorio, le associazioni e tutti quanti hanno collaborato per la realizzazione di questo appuntamento”.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO