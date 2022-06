Saldi dal 2 luglio al 30 agosto: per quasi 1 negozio su 2 sconti dal 40% in su - BergamoNews

Bergamo. “I prossimi saldi estivi, dal 2 luglio e fino al 30 agosto, saranno una grande occasione per tutti. Per i consumatori, che avranno la possibilità di acquistare capi di qualità a prezzi molto convenienti, ma anche per le imprese del settore che vengono da un avvio di anno condizionato da molte incertezze: il caro energia e l’impennata dei prezzi iniziano ad incidere sulle famiglie, in uno scenario che tende a modificarsi velocemente negli ultimi mesi. Il dato diffuso dall’Istat recentemente sul clima di fiducia di consumatori ed imprese per il mese di giugno evidenzia, infatti, una netta divaricazione tra le due platee di riferimento: per i consumatori si assiste ad un deciso calo, di quasi 4,5 punti, mentre per le imprese il clima è nell’insieme positivo – aumentando di 2,6 punti – e generalizzato ai diversi settori seppur con diverse intensità, registrato anche negli esercizi di piccole dimensioni. Il dato riferito ai consumatori accende, dunque, una preoccupante spia rossa rispetto ai comportamenti ed alle disponibilità di spesa per il futuro delle famiglie. I prossimi saldi saranno caratterizzati da sconti iniziali piuttosto alti. Secondo le rilevazioni condotte da Confesercenti Bergamo su un panel di imprese del settore, quasi 1 negozio su 2 (il 48%, ovvero l’8% in più rispetto al 2021) ha già deciso di offrire sconti di partenza dal 40% in su”. Così Filippo Caselli, direttore di Confesercenti Bergamo.