Percassi apre alla cessione di Ilicic: "Il Bologna di Sartori lo vuole" - BergamoNews

Bergamo. Josip Ilicic sempre più verso il Bologna, lo conferma anche Luca Percassi: “Ha un anno di contratto e un altro di opzione a favore nostra – spiega l’amministratore delegato nerazzurro -. L’abbiamo giustamente aspettato. Conosciamo il suo valore tecnico. Il nostro amico Sartori lo segue, vediamo cosa può nascere”.

Il dirigente nerazzurro, in occasione della presentazione dello sponsor Beretta, che prosegue la partnership per altri due anni, parla anche di altre trattative.

Come quella per Miranchuk al Torino: “Adesso si entra nel vivo delle operazioni. Ci sono squadre interessate lui. Il Toro è molto simile alle nostre caratteristiche, anche come mister, e quindi è una delle papabili”.

Ma il nome caldo, in entrata, è quello di Ederson della Salernitana: “Ci sono dettagli importanti da sistemare – spiega Percassi -, nei prossimi giorni sapremo qualcosa”.

E Carnesecchi? “La Lazio è interessata. La ascoltiamo ma noi teniamo a lui e per ora non ci soddisfa l’offerta di Lotito. Per prima cosa dobbiamo recuperarlo dopo infortunio”.