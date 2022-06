È online la nuova edizione di Take Care - BergamoNews

È online la nuova edizione di Take Care, la rivista ufficiale di Habilita SpA.

Focus di questo numero l’accoglienza del personale sanitario proveniente dall’Ucraina: il Gruppo Habilita, infatti, ha aperto le porte delle proprie sedi a diversi professionisti ucraini dopo l’entrata in vigore del decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo che ha consentito a medici, infermieri e operatori sanitari provenienti dalle zone interessate dal conflitto di lavorare in Italia.

In Habilita Villa Igea, il presidio piemontese di Acqui Terme (AL), è presente il gruppo più numeroso, ma sono previsti nuovi arrivi in futuro anche nelle sedi bergamasche. Nelle pagine della storia di copertina sono state raccolte le testimonianze di due dottoresse sul loro primo approccio con la realtà di Villa Igea.

Altro argomento presente nel nuovo numero di Take Care è l’andamento della Diagnostica per Immagini ad Acqui Terme (AL) e Fara Novarese (NO). La Dr.ssa Alessandra Gambarana, responsabile del servizio, fa il bilancio dell’attività, sottolineando alcuni aspetti importanti legati alla prevenzione.

Nella rubrica “Conosciamo meglio” si parla invece di due nuovi macchinari per la riabilitazione arrivati nella sede Habilita di Zingonia. Come spiega il responsabile dell’U.O. di Neuroriabilitazione, Dr. Michelangelo Bartolo, si tratta di strumenti di ultima generazione che abbinano l’attività meccanica con una stimolazione funzionale elettrica che risulta particolarmente efficace nell’ambito di un percorso riabilitativo.

Nelle ultime pagine della rivista di torna in Piemonte per parlare di ricerca. È stato infatti recentemente pubblicato uno studio relativo ai casi di pazienti vittime di intossicazione da monossido di carbonio in cui è stato coinvolto anche il servizio di medicina iperbarica di Habilita I Cedri di Fara Novarese. Nell’articolo il responsabile del servizio, il Dr. Andrea Giovanniello, spiega l’importanza di questo studio e il ruolo fondamentale assunto dal presidio piemontese.

Non mancano poi le flash news in cui vengono riportate tutte le ultime novità relative a servizi e prestazioni attivi nelle sedi del Gruppo Habilita, la mappa dei punti prelievo con tutti gli orari e la possibilità (tramite scansione di QR code) di consultare tutti i servizi erogati in ciascuna sede.

Per consultare l’ultimo numero di Take care (e anche quelli precedenti) potete andare sul sito habilita.it, aprire il menu in alto a destra e cliccare sulla voce “Magazine – Take care”. Buona lettura!