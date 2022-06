Covid, boom di positivi in Lombardia: 12.082, a Bergamo 921 nuovi casi - BergamoNews

Regione Lombardia e Ministero della Salute comunicano i dati delle ultime 24 ore sulla pandemia Covid in Lombardia.

I DATI DI OGGI:

– i tamponi effettuati: 46.621, totale complessivo: 38.651.918

– i nuovi casi positivi: 12.082

– in terapia intensiva: 24 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 909 (+55)

– i decessi, totale complessivo: 40.829 (+13)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA:

Milano: 4.359 di cui 1.753 a Milano città;

Bergamo: 921;

Brescia: 1.344;

Como: 626;

Cremona: 329;

Lecco: 408;

Lodi: 224;

Mantova: 481;

Monza e Brianza: 1.131;

Pavia: 738;

Sondrio: 176;

Varese: 974