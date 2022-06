Cade da un muretto, donna ferita a Vilminore di Scalve - BergamoNews

Vilminore di Scalve. Si è seduta sul muretto di casa sua, alto circa due metri e mezzo, quando ha avuto un mancamento ed è caduta all’indietro, battendo la testa. Vittima dell’incidente avvenuto giovedì mattina a pochi minuti dalle 9, a Vilminore di Scalve, una donna di 81 anni, milanese, che ha raggiunto il paese bergamasco per villeggiatura. La donna si trovava in via Gromo Monte quando è avvenuto il fatto. Immediati i soccorsi: sul posto, insieme ai carabinieri di Clusone, sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, in particolare l’elisoccorso partito da Bergamo e un’ambulanza. Le condizioni della donna sono ancora al vaglio degli operatori sanitari. E’ stata trasportata al Papa Giovanni con un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita.