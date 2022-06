Sentenza Usa contro l'aborto, le parlamentari bergamasche tutte: "Alle donne il diritto di decidere" - BergamoNews

Bergamo. La Corte suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto negli Usa. “La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto”, si legge nella sentenza. La decisione è stata presa da una Corte divisa, con 6 voti a favore e 3 contrari. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Già Texas e Missouri rendono l’aborto illegale. Lo Stato di New York assicura: “Qui resta possibile”. Interviene anche l’Onu: abolire il diritto ad abortire è “un colpo terribile ai diritti umani delle donne”.

Abbiamo sentito il parere delle parlamentari di Bergamo, di ogni partito. Per cercare di capire se questo trend americano può avere a livello politico delle conseguenze anche da noi. Vi spoileriamo subito che non è così, pur con sfumature diverse.

Ecco come commentano in poche righe, deputate e senatrici bergamasche.

Elena Carnevali, Partito Democratico

Una sentenza ingiusta e divisiva quella della Corte Supreme americana che cancella il diritto di aborto negli Usa a livello federale. Dopo cinquant’anni si perde un diritto di rango costituzionale, lasciando ai singoli Stati la decisione che riguarda una scelta di libertà e di diritti delle donne. È una triste brutta pagina per le donne americane, frutto delle scelte scellerate della precedente amministrazione Trump, che non a caso nominò i nuovi membri della Corte Suprema poco prima della fine del suo mandato.

Quello a cui stiamo assistendo è un monito per coloro che pensano che i diritti acquisiti siano inviolabili. La cancellazione del diritto all’aborto apre le porte all’opzione degli aborti clandestini con i gravi rischi per la salute delle donne, oltre che ad un inasprimento delle disuguaglianze sociali perché solo coloro che potranno sostenerlo economicamente migreranno in altri Stati e alla colpevolizzazione delle donne che ricorrono all’aborto. La tutela sociale della maternità ed il diritto all’interruzione di gravidanza (legge italiana 194/78) non sono diritti contrapposti. È tra i doveri dello Stato garantire programmi di salute riproduttiva e sostenere le donne nel desiderio di concepire, far nascere e crescere i propri figli ma è altrettanto un dovere non compromettere e limitare la libertà di scelta delle donne.

Daisy Pirovano, Lega

Citando la grande Oriana Fallaci (1976), “… nessuno di noi dimentichi che l’aborto non è un gioco politico. Che a restare incinte siamo noi donne, che a partorire siamo noi donne, che a morire partorendo o abortendo siamo noi. E che la scelta tocca dunque a noi […] che a voi piaccia o meno. Tanto se non vi piace, siamo lo stesso noi a decidere. Lo abbiamo fatto per millenni. Abbiamo sfidato per millenni le vostre prediche, il vostro inferno, le vostre galere. Le sfideremo ancora”.

Leila Ciagà, partito Democratico