Modalità aereo, L'ora o Insomnia? La tv del 29 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 29 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Modalità aereo”. Diego è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Possiede un cellulare del 1994 di cui va molto fiero. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sidney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova… ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi non saranno più le stesse.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Kalipè”. Kalipè è un termine himalayano che significa “con passo lento e corto” ed è così che bisogna riabbracciare la bellezza della Natura dopo l’astinenza forzata e naturalmente dolorosa dovuta alla pandemia. Conduce Massimiliano Ossini.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con il talk-show “Controcorrente”.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà la fiction “L’ORA – Inchiostro contro piombo”.

Per chi preferisse vedere un film, su La7D alle 21.20 “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata”; su La5 alle 21.05 “40 giorni e 40 notti” e su Iris alle 20.55 “Insomnia”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Departure”. Un terrificante incidente coinvolge un treno ad alta velocità in viaggio da Chicago a Toronto. L’agente del TSIB Kendra Malley dovrà indagare sul disastro: malfunzionamento o attentato terroristico?

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con lo spettacolo “Adriana Lecouvreur”, di Cilea nell’allestimento del 1979 firmato da Mauro Bolognini che ne cura anche la regia tv. Protagonista Raina Kabaivanska. Accanto a lei Eleonora Jankovic Franco Tagliavini Guido Mazzini Antonio Zerbini Tullio Pane Giovanna Santelli. Sul podio il M° Edoardo Muller.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 “Chicago fire”; su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Resto umile world show” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai