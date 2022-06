MASTER DSA: aperte le iscrizioni alla 3^ edizione - BergamoNews

Prenotati qui: https://forms.gle/amqtQ7qLRDLTVoH37

A chi si rivolge

Il Master è rivolto a psicologi, logopedisti, medici e pedagogisti che desiderano acquisire una formazione specifica in questo ambito.

Quando si svolge

Da Ottobre 2022 ad aprile 2023

Perché iscriversi:

E’ interamente on line

Tutte le lezioni, le discussioni di casi e le esercitazioni si effettuano online tramite la piattaforma ZOOM che consente di partecipare attivamente e interagire con i docenti e i corsisti. Tutto il materiale proposto verrà messo a disposizione dei partecipanti per rendere il Master un’esperienza di apprendimento significativa. Sono previste 17 lezioni su argomenti teorico/pratici e 7 esercitazioni in piccolo gruppo per apprendere le modalità di valutazione e terapia in ambito clinico. A conclusione del Master è previsto un colloquio finale di valutazione del percorso effettuato.

La competenza del team docenti

Il Centro si occupa da anni di clinica, formazione e ricerca nell’ambito dei DSA. I corsisti avranno l’occasione di formarsi e confrontarsi con professionisti esperti che alterneranno momenti di presentazione teorica alla discussione di casi clinici seguendo protocolli validati scientificamente e aggiornati in base alle più recenti ricerche in ambito nazionale e internazionale.

Garantisce una formazione completa: dalla valutazione all’intervento…

Il programma del Master è ricco e completo e consentirà ai corsisti di operare professionalmente con bambini, ragazzi e adulti che presentano difficoltà di apprendimento. Verranno presentate le batterie di test e i protocolli di valutazione per l’assessment e i programmi di intervento più efficaci per potenziare le competenze degli studenti con DSA. Verrà inoltre illustrato come personalizzare gli interventi sulla base delle caratteristiche del bambino e del contesto familiare e scolastico in cui è inserito.

…e dall’età prescolare all’età adulta

Il Master permette di ottenere una panoramica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento nelle diverse fasce d’età: dall’età prescolare, in cui è importante per il professionista riconoscere i primi segnali di rischio e attivare attività di prevenzione, all’età scolare, in cui è fondamentale impostare interventi di potenziamento mirati, fino all’età adolescenziale e adulta, che richiedono attenzioni particolari sia nella scelta degli strumenti di valutazione che nella condivisione della diagnosi e rilettura della propria storia personale.

Propone un modello di intervento integrato con attenzione al benessere psicologico…

Gli interventi nell’ambito dei DSA vengono contestualizzati all’interno di un modello integrato, sperimentato da anni presso il Centro per l’Età Evolutiva, che integra gli aspetti neuropsicologici con quelli emotivi e relazionali e mette al centro il benessere psicologico del bambino o del ragazzo.

…attraverso un lavoro in rete con la famiglia e la scuola

Il modello di intervento prevede il coinvolgimento attivo degli adulti intorno al minore (genitori e insegnanti in primis) dando loro una formazione tecnica specifica rispetto alle metodologie da applicare nei diversi contesti, ma personalizzando anche l’intervento sulla base delle caratteristiche della famiglia e della scuola in cui è inserito.

Eroga Crediti Formativi

Il Master DSA consente di ottenere 100 ECM (50 nel 2022 e 50 nel 2023) tramite il provider Spazio IRIS.

Permette di conseguire la formazione teorica necessaria per accedere alle Equipe DSA della Regione Lombardia.

La Regione Lombardia prevede che le equipe autorizzate ad effettuare le prime diagnosi di DSA che siano valide ai fini scolastici siano composte da almeno un Neuropsichiatra Infantile, da uno Psicologo e da un Logopedista. Per psicologi e logopedisti è necessario aver effettuato un corso di formazione sui DSA di almeno 140 ore e 300 ore di attività clinica con pazienti con DSA dopo l’iscrizione al proprio albo professionale. Il Master DSA consente di ottenere il criterio di formazione teorica sufficiente per poter essere inseriti nelle equipe autorizzate.

Viene effettuato un colloquio finale di valutazione

Al termine del Master è previsto un colloquio finale che consentirà di valutare il percorso effettuato e dare anche un feedback ai masterizzandi.

Per maggiori info:

https://www.centroetaevolutiva.it/sites/default/files/allegati/corsi/master_dsa_3.pdf

formazione@centroetaevolutiva.it