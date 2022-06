Di incontri, corse e belle speranze - BergamoNews

Giugno è stato un mese intenso, e non solo per le torride temperature: è stato un mese di incontri, eventi e progetti propositivi. Qualche rapido, concreto esempio?

“Il business dev’essere per il bene, per le persone e per il Pianeta”: non un semplice slogan, ma un vero e proprio movimento di imprenditori che sta prendendo forma e che si è riunito a Roma per il B for Good Leaders Summit. MOGI Caffè Società Benefit ha partecipato all’evento con profumato caffè organico e la propria esperienza, in confronto e dialogo con le altre realtà presenti per creare una rete sempre più ampia di imprese impegnate concretamente nel cambiamento sociale ed ambientale. L’idea che anima il Summit è che il nuovo sistema economico dovrà basarsi sulla rigenerazione e sulla creazione di valore sociale e ambientale oltre che sul profitto, concetto fondativo delle Società di Benefit.

Dopo la due giorni romana, densa di stimoli e spunti, MOGI Caffè si è dedicata all’ossigenante attività fisica, fondamentale per un buon funzionamento del sistema corpo-mente. Ecco che se vi siete trovati a passeggiare in una calda serata di giugno lungo il Sentierone, avrete notato un fiume rosa, che di buon passo trottava verso il traguardo: si trattava di Strawoman, la corsa-camminata non competitiva che ha coinvolto centinaia di donne in una maratona spensierata e consapevole nella città di Bergamo. Strawoman è un’iniziativa nata nel 2011 con l’organizzazione di Italia Runners Sporting Club, società sportiva dilettantistica senza finalità di lucro che promuove la disciplina del running.

Così il 18 giugno Bergamo si è tinta di rosa con il più grande raduno al femminile in Italia, muovendo su due percorsi di 5 e 10 km, tra la Città Bassa e la Città Alta, passando per le Mura Venete. MOGI Caffè è stato partner e sostenitore dell’evento al fianco delle donne, con profumato caffè – e un fondamentale ventaglio in omaggio per la calorosa corsa estiva!

Giugno di attività e soddisfazioni, di suggestioni da coltivare, per il corpo e per la mente!