Covid: in Bergamasca 39 paesi con zero contagi, i dati comune per comune - BergamoNews

Il tasso di incidenza nella settimana 22-28 giugno 2022 è pari a 269 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 2,69 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), rispetto ai 198 della scorsa settimana, i 131 di due settimane fa, i 85 di tre settimane or sono e i 101 di un mese fa.

Nella settimana osservata si conferma il trend in crescita della curva pandemica relativamente ai casi incidenti; tale tendenza è in linea con l’andamento nazionale e regionale. Il territorio dell’ATS di Bergamo, secondo gli ultimi dati disponibili, si conferma la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso e la seconda a livello nazionale.

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a +801 nuovi casi assoluti negli ultimi 7 giorni, pari a +36,0% rispetto alla settimana scorsa (contro i +745, pari a +50,3% rispetto alla settimana precedente, i +528 nuovi casi assoluti, pari a 55,5% di due settimane fa, i -188, pari a -16,5% di tre settimane fa, i -793, pari

a -41,0% di un mese fa).

Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è ulteriormente salita a 432 contro i 318 della scorsa settimana (211 di due settimane fa, i 136 di tre settimane or sono, 163 di un mese fa).

Dopo cinque settimane di trend in decrescita dell’incidenza settimanale, con una frenata nella discesa registrata tre settimane fa, negli ultimi 7 giorni i numeri assoluti e il tasso di incidenza confermano valori di crescita già rilevati la scorsa settimana. Si conferma, a fronte dell’andamento della curva e della verosimile sottostima dei dati di positività che portano, come già affermato, a supporre che i casi reali possano essere più numerosi, per le motivazioni più volte espresse (chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid19), l’importanza di continuare a mantenere il costante monitoraggio dell’andamento epidemico.

Per quanto concerne il territorio provinciale, anche questa settimana nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free (nessun nuovo caso positivo negli ultimi 7 giorni). Anche nella settimana osservata, come nella precedente, tutti gli Ambiti presentano valori in crescita. I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale (269 nuovi casi per 100.000 abitanti) sono 5: Bergamo (351 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a +37,5% rispetto alla

settimana precedente), Seriate (333, +70,8%), Treviglio (325, +51,7%), Romano di Lombardia (284, +28,9%), Dalmine (281, +30,4%). In linea con la media provinciale è l’Ambito Territoriale di Isola Bergamasca (268, +22,2%). I territori con valori di incidenza inferiori alla media provinciale sono 8: Valle Seriana Superiore e

Valle di Scalve (119 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a +28,2% rispetto alla settimana precedente), Valle Brembana (150, +10,9%), Alto Sebino (174, +3,9%), Valle Seriana (185, +13,9%), Valle Imagna e Villa d’Almè (212, +39,0%), Grumello del Monte (239, +76,8%), Valle Cavallina (256, +25,9%),

Monte Bronzone – Basso Sebino (259 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a +92,0% rispetto alla settimana precedente).

I Comuni con 0 (zero) nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 39, pari al 16,0% sul totale dei comuni bergamaschi (erano 49 la scorsa settimana, 60 due settimane fa, 80 tre settimane or sono e 62 un mese fa), appartenenti a 10 Ambiti Territoriali (9 la scorsa settimana): 19 afferenti all’Ambito Valle Brembana (Algua, Blello, Bracca, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Cusio, Foppolo, Lenna, Moio de Calvi, Oltre il Colle, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Serina, Valnegra, Valtorta, Vedeseta), 8 all’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Azzone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Oltressenda Alta, Onore, Premolo, Valgoglio), 3 all’Ambito Valle Cavallina (Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo), 3 all’Ambito Valle Seriana (Aviatico, Colzate, Selvino), 3 all’Ambito Valle Imagna e Villa d’Almè (Brumano, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna), 2 all’Ambito Alto Sebino (Bossico, Fonteno), 1 all’Ambito Monte Bronzone – Basso Sebino (Parzanica).

Nella settimana osservata la distribuzione percentuale tra le classi di età dei nuovi casi incidenti ricalca quella della scorsa settimana e le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni, sono ancora quelle centrali (dai 30-59 anni). L’età media è pari a 46 anni.

A fronte di segnali di crescita dell’incidenza registrati anche negli ultimi 7 giorni gli indicatori più solidi a cui porre attenzione evidenziano: una lieve crescita dell’indice di trasmissibilità (RdT) che risulta pari a 1,14 (1,10 la scorsa settimana), risultando lievemente sopra soglia critica (che ricordiamo essere pari ad 1); un impatto sui ricoveri (cfr. figura 4) che vede una crescita dei ricoveri ordinari (da 44 della scorsa settimana a 51) e una lieve variazione di quelli nelle terapie intensive (da 2 a 5).

In sintesi, la curva epidemica anche negli ultimi 7 giorni conferma i segnali di crescita dell’incidenza di nuovi casi rilevati a partire dalle ultime due settimane, un valore di RdT che torna ad essere leggermente sopra soglia, ma, ad oggi, una situazione sotto controllo sul fronte dell’impatto sui ricoveri, con valori di crescita contenuti, sia per quelli Ordinari sia per quelli di terapia Intensiva (verosimilmente ascrivibile al tempo di latenza tra l’incremento dell’incidenza rilevato a partire dalla scorsa settimana e l’impatto sui ricoveri).

È bene ricordare che il dato non si riferisce alle persone ricoverate per patologie Covid19 correlate (di cui non è disponibile il dato in tempo reale), ma alle persone risultate positive all’atto del ricovero per qualsiasi patologia o durante il ricovero stesso.

L’incremento dell’incidenza rispecchia, come tendenza, la situazione regionale e nazionale e, come riportato la scorsa settimana, può essere verosimilmente legata alla concomitanza di due fattori: l’allentamento delle misure precauzionali e la presenza di una variante dalle caratteristiche di contagiosità maggiori. Tale variante si sta, come prevedibile, diffondendo a notevole velocità.

La crescita dell’incidenza dei contagi Covid rilevata anche nella nostra provincia, come in Lombardia, nell’intero Paese e in Europa, con un indice di contagiosità/Rdt che torna, anche se di poco, a superare il valore di soglia (pari a 1), ci spinge a insistere nell’affermare l’importanza di assumere atteggiamenti di prudenza.

A fronte di ciò, ATS Bergamo, attraverso il Servizio Epidemiologico Aziendale, manterrà, il costante puntuale monitoraggio degli indicatori epidemici, e rimarca che il virus è ancora in circolazione ed è pertanto fondamentale, in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali individuali e collettive indicate, ed in particolare: distanziamento interpersonale, uso della mascherina nelle situazioni e nei contesti raccomandati,

aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento.

L’uso delle mascherine negli ambienti affollati è una precauzione che costa poco e aiuta a contenere i contagi e il rischio di malattia. Una buona pratica, ormai appresa, che può essere mantenuta e raccomandata, in queste circostanze, senza troppo impegno.

Il Servizio Epidemiologico di ATS ricorda, inoltre, che l’elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano, come le evidenze hanno dimostrato, strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia (decessi e ricoveri, sia in regime ordinario sia, soprattutto, in terapia

intensiva).

Si ricorda, inoltre, che dal 12 aprile i cittadini di età pari o superiore a 80 anni e le persone di età pari o superiore ai 60 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti, possono prenotare l’appuntamento per la quarta dose (seconda dose di richiamo) di vaccino anti Covid-19, fondamentale per la loro protezione.

I contagi dell’ultima settimana

Adrara San Martino 4

Adrara San Rocco 3

Albano Sant’Alessandro 36

Albino 37

Algua 0

Almè 11

Almenno San Bartolomeo 13

Almenno San Salvatore 12

Alzano Lombardo 36

Ambivere 5

Antegnate 9

Arcene 9

Ardesio 3

Arzago d’Adda 11

Averara 1

Aviatico 0

Azzano San Paolo 23

Azzone 0

Bagnatica 18

Barbata 4

Bariano 7

Barzana 8

Bedulita 1

Berbenno 2

Bergamo 449

Berzo San Fermo 0

Bianzano 0

Blello 0

Bolgare 24

Boltiere 22

Bonate Sopra 30

Bonate Sotto 20

Borgo di Terzo 0

Bossico 0

Bottanuco 6

Bracca 0

Branzi 2

Brembate 15

Brembate di Sopra 23

Brignano Gera d’Adda 16

Brumano 0

Brusaporto 13

Calcinate 13

Calcio 14

Calusco d’Adda 27

Calvenzano 16

Camerata Cornello 0

Canonica d’Adda 9

Capizzone 2

Capriate San Gervasio 24

Caprino Bergamasco 11

Caravaggio 55

Carobbio degli Angeli 17

Carona 0

Carvico 11

Casazza 21

Casirate d’Adda 12

Casnigo 2

Cassiglio 0

Castel Rozzone 6

Castelli Calepio 29

Castione della Presolana 3

Castro 6

Cavernago 4

Cazzano Sant’Andrea 10

Cenate Sopra 7

Cenate Sotto 6

Cene 8

Cerete 7

Chignolo d’Isola 4

Chiuduno 12

Cisano Bergamasco 15

Ciserano 9

Cividate al Piano 30

Clusone 18

Colere 0

Cologno al Serio 29

Colzate 0

Comun Nuovo 11

Corna Imagna 1

Cornalba 0

Cortenuova 4

Costa di Mezzate 8

Costa Serina 1

Costa Valle Imagna 0

Costa Volpino 16

Covo 11

Credaro 10

Curno 26

Cusio 0

Dalmine 53

Dossena 1

Endine Gaiano 2

Entratico 5

Fara Gera d’Adda 28

Fara Olivana con Sola 3

Filago 9

Fino del Monte 0

Fiorano al Serio 7

Fontanella 11

Fonteno 0

Foppolo 0

Foresto Sparso 12

Fornovo San Giovanni 11

Fuipiano Valle Imagna 0

Gandellino 0

Gandino 8

Gandosso 2

Gaverina Terme 2

Gazzaniga 5

Ghisalba 19

Gorlago 11

Gorle 24

Gorno 1

Grassobbio 22

Gromo 1

Grone 2

Grumello del Monte 23

Isola di Fondra 1

Isso 2

Lallio 8

Leffe 7

Lenna 0

Levate 6

Locatello 3

Lovere 10

Lurano 13

Luzzana 2

Madone 15

Mapello 13

Martinengo 24

Medolago 5

Mezzoldo 1

Misano di Gera d’Adda 6

Moio de’ Calvi 0

Monasterolo del Castello 3

Montello 7

Morengo 9

Mornico al Serio 2

Mozzanica 17

Mozzo 26

Nembro 17

Olmo al Brembo 1

Oltre il Colle 0

Oltressenda Alta 0

Oneta 4

Onore 0

Orio al Serio 6

Ornica 0

Osio Sopra 18

Osio Sotto 29

Pagazzano 9

Paladina 7

Palazzago 17

Palosco 4

Parre 1

Parzanica 0

Pedrengo 18

Peia 5

Pianico 3

Piario 2

Piazza Brembana 7

Piazzatorre 0

Piazzolo 0

Pognano 1

Ponte Nossa 2

Ponte San Pietro 34

Ponteranica 15

Pontida 6

Pontirolo Nuovo 11

Pradalunga 3

Predore 8

Premolo 0

Presezzo 13

Pumenengo 3

Ranica 15

Ranzanico 1

Riva di Solto 5

Rogno 3

Romano di Lombardia 61

Roncobello 2

Roncola 1

Rota d’Imagna 4

Rovetta 2

San Giovanni Bianco 4

San Paolo d’Argon 13

San Pellegrino Terme 6

Santa Brigida 1

Sant’Omobono Terme 5

Sarnico 10

Scanzorosciate 42

Schilpario 1

Sedrina 10

Selvino 0

Seriate 86

Serina 0

Solto Collina 1

Solza 5

Songavazzo 1

Sorisole 31

Sotto il Monte Giovanni XXIII 21

Sovere 9

Spinone al Lago 1

Spirano 17

Stezzano 50

Strozza 2

Suisio 18

Taleggio 1

Tavernola Bergamasca 5

Telgate 15

Terno d’Isola 22

Torre Boldone 36

Torre de’ Busi 6

Torre de’ Roveri 9

Torre Pallavicina 5

Trescore Balneario 37

Treviglio 120

Treviolo 29

Ubiale Clanezzo 4

Urgnano 35

Val Brembilla 1

Valbondione 1

Valbrembo 12

Valgoglio 0

Valleve 1

Valnegra 0

Valtorta 0

Vedeseta 0

Verdellino 16

Verdello 21

Vertova 6

Viadanica 6

Vigano San Martino 3

Vigolo 1

Villa d’Adda 11

Villa d’Almè 13

Villa di Serio 14

Villa d’Ogna 2

Villongo 23

Vilminore di Scalve 1

Zandobbio 8

Zanica 34

Zogno 16

Totale: 3.026