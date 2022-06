Annuvolamenti residui e qualche rovescio - BergamoNews

Mercoledì 29 giugno: dopo il temporale di ieri, vediamo come sarà il tempo a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Massimo Mazzoleni.

ANALISI GENERALE

Un fronte temporalesco si estende dalle Alpi Occidentali all’Italia centrale e manterrà condizioni di variabilità almeno fino a govedì. Successivamente l’anticiclone europeo si rafforzerà di nuovo, portando tempo stabile e molto caldo nel corso del weekend su tutto il Nord Italia.

Mercoledì 29 giugno 2022

Tempo Previsto: Dal mattino su Lombardia Ovest poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con residui annuvolamenti, mentre su Lombardia Est in parte nuvoloso o nuvoloso con temporanei addensamenti cumuliformi e schiarite via via più frequenti: ancora qualche pioggia o rovescio isolato su Valtellina, Bresciano e Garda in rapido esaurimento. Dal pomeriggio fino a sera su Valtellina e fascia prealpina (dal Verbano all’alto Garda) in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso con temporanei addensamenti e qualche rovescio o breve temporale pomeridiano su alta Valtellina, Orobie, Valle Camonica, Valli Bresciane e Garda; sul resto della regione in prevalenza poco nuvoloso con modesti annuvolamenti cumuliformi e netta prevalenza del sole: in generale asciutto.

Temperature: valori minimi in diminuzione e compresi tra 14/17°C, fino a 18/19°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari e compresi tra 27/29°C, fino a 30/31°C su Bassa Padana.

Giovedì 30 giugno 2022

Tempo Previsto: Di notte ed al mattino su Valchiavenna, Bassa Valtellina, Varesotto, Comasco, Lario e Valli Orobiche in parte nuvoloso con qualche breve rovescio su Alto Verbano, alto Lario e Valchiavenna. Sul resto della Lombardia cielo quasi sereno o poco nuvoloso con modesti annuvolamenti dal tardo mattino: sempre asciutto. Dal meriggio fino a sera su Alpi, Prealpi e Lombardia Ovest nuvolosità variabile con alternanza di addensamenti cumuliformi e schiarite: possibili brevi rovesci in particolare su Varesotto, Comasco, alto Lario e Valchiavenna, mentre su Lombardia Est poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con annuvolamenti più frequenti dal tramonto: sempre asciutto.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 16/19°C, fino a 20/21°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari e compresi tra 28/30°C, fino a 31/32°C su Bassa Padana.

Venerdì 1 luglio 2022

Tempo Previsto: Di notte ed al mattino nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più frequenti su Vatellina e fascia prealpina (dal Verbano alla Valle Camonica): possibili rovesci intermittenti su Alto Varesotto, Comasco, Lario, Valchiavenna e Bassa Valtellina; sul resto della Lombardia poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporanei addensamenti per il transito di nubi medio-alte: sempre asciutto. Nel pomeriggio su Valtellina e fascia prealpina dal Varesotto al Garda nuvolosità irregolare con rovesci o brevi temporali in esaurimento entro il tramonto, mentre su fascia padana ed Oltrepò Pavese in parte nuvoloso con modesti addensamenti e prevalenza di intervalli assolati: asciutto. A sera su tutta la Lombardia cielo in prevalenza poco nuvoloso con modesti annuvolamenti a ridosso dei rilievi (Valtellina e Prealpi): non sono attese precipitazioni.

Temperature: valori minimi quasi stazionari e compresi tra 18/20°C, fino a 21/22°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari e compresi tra 29/32°C, fino a 33/34°C su pianura centro-Est.