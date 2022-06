In vigore la prima parte della legge che "rivoluziona" i rapporti tra minori e giustizia - BergamoNews

Anche la maggioranza dei tecnici del diritto, che non siano specialisti della materia, ignora la promulgazione nel dicembre 2021 dopo lungo iter parlamentare iniziato all’epoca del Governo Conte due e proseguita in epoca di lockdown della legge 206.

Si tratta di una riforma laica e costituzionalmente orientata – soprattutto con riguardo alla chiara volontà di equiparazione della famiglia fondata sul matrimonio civile o concordatario alle formazioni sociali costituite da genitori non coniugati con prole – che rimette mano a tutto quanto riguardi i minori e la giustizia.

Il legislatore ha concepito tre fasi, l’entrata in vigore della prima delle quali è recentissima e prevede già tante novità immediatamente applicabili.

Dal 22 giugno scorso infatti ci si potrà accordare, assistiti ciascuno da un proprio avvocato, fuori dalle aule del Tribunale e con la sola autorizzazione del Pubblico ministero, su affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nati dalle relazioni di convivenza naufragate.

Analogamente i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti potranno stipulare accordi con i propri genitori circa la misura del loro mantenimento.

Ancora, il Tribunale minorile distrettuale (nel nostro caso con sede a Brescia) avrà una competenza più limitata per la trattazione di tutti i giudizi relativi a minori di età mentre la figura del curatore speciale dei minori medesimi viene finalmente disciplinata in modo più compiuto lasciando meno spazio ad interpretazioni discrezionali circa la facoltà o l’obbligo della sua nomina.

Verrà inoltre istituito un albo di Consulenti Tecnici specializzati in materia familiare, che finora purtroppo non c’era.

La legge 206 delega il governo a emettere, nella seconda fase, decreti che disciplinino l’istituzione di un rito unico denominato “procedimento in materia di persone minori e famiglie” applicabile a tutti i procedimenti in materia con esclusione di quelli per la dichiarazione dello stato di adottabilità e adozione di minorenni, nonché in materia di immigrazione, e, nella terza fase, ad istituire un Tribunale unico per le persone i minori e per le famiglie articolato in sezioni circondariali, presso le sedi di Tribunale, e distrettuali, presso le sedi delle Corti d’Appello, ove il Collegio sarà composto esclusivamente da tre giudici togati, esclusi gli esperti (essenzialmente psicologi) cui ora è demandata in via assolutamente eccezionale l’esercizio della giurisdizione presso il Tribunale dei minori..

Una riforma che può piacere o non piacere ma che, dopo decenni, ha avuto il pregio di rimettere mano, per renderla più razionale e si spera spedita ed efficiente, la giustizia relativa ai minori, che sono sempre e comunque, in una società che possa dirsi civile, coloro maggiormente meritevoli di tutela ed attenzione in un mondo di cosiddetti adulti, che troppo spesso non riesce né a governarli né ad autogovernarsi.

*Laura Gargano avvocato cassazionista