I danni del temporale, fulmine sulla ciminiera di Seriate: l'intervento dei Vigili del fuoco - BergamoNews

Seriate. Un fulmine ha colpito la ciminiera dell’ex industria Felli a Seriate nel corso del temporale di martedì mattina.

La bufera si è scatenata poco prima delle tredici, con violente raffiche di vento e pioggia che hanno colpito in particolare la città e la zona dell’hinterland.

Come a Seriate, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco. La ciminiera, dopo la demolizione della fabbrica, è stata lasciata come ricordo al centro di una piccola rotonda in via Alberto da Giussano. Il fulmine ha fatto staccare e cadere alcuni mattoni dalla struttura.

Durante l’intervento per la messa in sicurezza da parte dei pompieri, con l’ausilio della polizia locale, la strada è stata chiusa al traffico.