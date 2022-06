Dal primo gennaio 2023 nascerà il Politecnico delle Arti - BergamoNews

Bergamo. Dal 1 gennaio 2023 l’Accademia di belle arti “G. Donizetti”, attualmente organismo interno al comune di Bergamo, verrà incorporato nell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti”, dando vita al Politecnico delle Arti. Il sì è arrivato in sede di consiglio comunale, nella serata di lunedì, dove l’ordine del giorno presentato dall’assessore Loredana Poli ha ottenuto la maggioranza. Nello specifico, la decisione prevede la concessione in uso gratuito dell’immobile, sede principale dell’Accademia, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituzione per la durata di 99 anni, con rinnovo automatico e lo stesso vale anche per la sede di via Don Luigi Palazzolo. La convenzione prevede anche la cessione in proprietà dei beni mobili e strumentali in dotazione all’Istituzione statizzata, dopo aver provveduto all’ inventario, l’assunzione delle eventuali ulteriori situazioni debitorie che dovessero sopravvenire e riferibili al periodo antecedente la statizzazione, l’erogazione di un contributo complessivamente pari a euro 480mila euro, cifra annua, per il sostegno dei costi di funzionamento, affitto (300.000 totali) e di gestione degli spazi (180.000).

“Si tratta di una fusione importante, anche per i crescenti numeri previsti nei prossimi anni di istruzione – ha spiegato Loredana Poli, assessora all’Istruzione, tra le altre deleghe -. Oggi l’accademia conta 150 studenti, suddivisi in due corsi di livello, ovvero arti visive e nuove tecnologie. La previsione per il prossimo anno accademico è di raggiungere quota 200 studenti, e questo perché, oltre ai corsi che si equiparano alla laurea triennale, verranno introdotti il primo anno con la specialista in pittura e il primo anno in arti e culture multimediali, quindi il continuamento della laurea triennale. Per il biennio poi 2023-2024 la stima è di raggiungere 250 studenti e di inserire il nuovo corso di progettazione artistica per l’impresa, studiata dall’Accademia insieme al Kilometro Rosso per far convergere il mondo artistico con quello a quello dell’impresa”.

“Grazie a questa operazione, dei 30 docenti presenti, 21 saranno assunti con contratto di livello universitario direttamente dallo stato, mentre gli altri saranno stabilizzati grazie ad un contributo del Ministero, sgravando così il comune dalla spesa. E salirà a 11 il numero degli operatori e degli amministrativi che andranno a comporre la segreteria di un unico comprensorio”.