Dal concerto benefico di Fedez agli artisti di strada: la tv del 28 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 28 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “C’era una volta… a Montecarlo”.

Mehdi, 30 anni, vive in affitto insieme a sua madre in un sobborgo di Parigi. Passa il suo tempo giocando a poker online. Un giorno scopre di aver vinto una discreta somma alla lotteria. La cifra, però, non è abbastanza per comprare un appartamento alla madre. Sfruttando la sua abilità nel poker decide di partire per Montecarlo, la città delle fiabe, fingendosi un principe marocchino, con un solo obiettivo: giocare a poker al tavolo dei più ricchi nella speranza, finalmente, di vedere la sua vita cambiare. Lì incontra Elena, receptionist dell’Hôtel de Paris. Un’affascinante giovane donna che si rende presto conto che Medhi non è chi afferma di essere.

Su RaiDue alle 21.20 spazio a “Dalla strada al palco”. Una grande festa in cui la Rai offre agli artisti di strada la grande occasione di esibirsi in prima serata, su un prestigioso palco televisivo, davanti alla più inflessibile delle giurie, il pubblico. Conduce Nek.

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via “Filorosso”. Il programma si propone come spazio di approfondimento e comprensione dei fatti salienti che si dipaneranno lungo l’estate. Negli scenari resi incerti dalla guerra in corso, tra gli interrogativi aperti sulla definitiva evoluzione del contesto pandemico, la politica, l’economia, il problema dell’occupazione, la società sono attese dal passaggio attraverso un’estate non comune su cui si addensano molte domande. Molte le inchieste ed i reportage sul territorio, le interviste e i racconti in studio attraverso gli occhi dei protagonisti della scena italiana e internazionale. Conduce Giorgio Zanchini con Roberta Rei.

Italia1 dalle 19 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano “Love MI”, concerto live di Fedez con tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore di TOG – Together to go (onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse).

La serata evento sarà presentata da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato, giovane e popolare content creator (3.8 milioni su TikTok, 1.1 milioni su Instagram, 778.000 su YouTube). Vagnato, inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, dalle 18 sarà anche in diretta su Mediaset Infinity per seguire la prima parte del concerto.

Insieme a Fedez, sul palco di Piazza del Duomo ci sarà anche J-AX. i due artisti hanno condiviso tantissimi successi e l’indimenticabile concerto di San Siro.

Tra i cantanti che si esibiranno nel corso della serata (in ordine alfabetico): Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai e Tedua.

I fondi raccolti grazie al numero solidale 45595 saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG – Together to go, Onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse (in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale).

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Dynasties – L’avventura della vita”; su Canale5 alle 21.30 “Sono solo fantasmi”; su La7 alle 21.15 “G’olé!”; su Rai4 alle 21.20 “World invasion” e su Rai5 alle 21.15 “Brimstone”. Ancora, su La5 alle 21.05 “The Twilight Saga – Breaking dawn – Parte 1”; su Iris alle 20.55 “Due stelle nella polvere” e su Italia2 alle 21.10 “Final destination”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Lie to me” e su Mediaset Extra dalle 21.10 “Resto umile world show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.