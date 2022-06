Brambilla lascia la Primavera dell’Atalanta: è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 - BergamoNews

Bergamo. Massimo Brambilla e l’Atalanta si dicono addio. Il 49enne di Vimercate lascia la Primavera per diventare il nuovo allenatore della Juventus Under 23, la seconda squadra dei bianconeri che milita in Serie C.

L’ufficialità dell’accordo è arrivata con un comunicato ufficiale da parte del club bianconero, che contestualmente ha annunciato anche l’approdo di un altro ex atalantino come Paolo Montero, nuovo tecnico dell’Under-19.

“Le panchine dell’Under 23 e dell’Under 19, per la prossima stagione, saranno affidate rispettivamente a Massimo Brambilla e Paolo Montero. Un nuovo inizio per entrambi, con obiettivi comuni: portare avanti un progetto lungimirante e far crescere i giovani. […] Per Brambilla è il passaggio al professionismo con un gruppo giovanissimo, come quello dell’Under 23, con cui poter lavorare. Una nuova avventura è alle porte e noi siamo felici di iniziarla insieme. Benvenuto, Mister, e buon lavoro!”

Brambilla lascia Zingonia dopo cinque anni alla guida della Primavera, pieni di successi: due campionati vinti nel 2019 e nel 2020, due Supercoppe, più un campionato e una Supercoppa anche a livello di Under-17, dove ha lavorato dal 2015 al 2017, prima di essere promosso al piano di sopra. In precedenza ha lavorato nelle giovanili del Novara.

Da calciatore, Brambilla ha giocato oltre 100 partite in Serie A e oltre 250 in Serie B, vestendo le maglie di Monza, Torino, Cagliari, Parma e Bologna tra le altre prima del ritiro nel 2010 a 37 anni.

Allenerà in Serie C dove ha chiuso la carriera al Pergocrema. Nella prossima stagione sfiderà anche l’Albinoleffe di Giuseppe Biava.