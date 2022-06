Al via la giornata nazionale della prevenzione e della cura dell'incontinenza urinaria - BergamoNews

Oggi, 28 giugno, è la giornata nazionale dedicata alla prevenzione e cura dell’incontinenza urinaria. Una patologia che si tende a sottovalutare e a nascondere per imbarazzo, ma, se trascurata, può peggiorare.

A oggi, in Italia, si calcola che circa cinque milioni di persone soffrano di incontinenza e che il 40% delle donne possa iniziare ad accusare disturbi della minzione già a partire dai 40 anni.

“Si tratta di un dato sottostimato: c’è tanto sommerso per via di un tabù legato alla natura del disagio”, commenta il dottor Oreste Risi, urologo di Humanitas Medical Care Bergamo. Il dottor Risi è anche presidente del congresso nazionale della Società Italiana di Andrologia che si svolgerà il prossimo settembre (dal 13 al 15) alla Fiera di Bergamo.

Il dottor Risi è parte del team multidisciplinare che, in Humanitas Medical Care di via Camozzi a Bergamo, gestisce un ambulatorio, in regime privato, dedicato al trattamento dell’incontinenza. L’equipe è formata, oltre che dall’urologo, da una ginecologica e un proctologo.

“È fondamentale un approccio multidisciplinare dal momento che si tratta di una patologia fortemente legata al pavimento pelvico – specifica il dottor Risi – Un’area del corpo che partecipa a una serie di fondamentali funzioni fisiologiche che riguardano sia l’area uro-ginecologica che proctologica”, specifica Risi.

Situato fra l’ano e la zona genito-urinaria, il pavimento pelvico è essenziale per il contenimento e il sostegno degli organi addominali e contribuisce al normale svolgimento della minzione. Così come accade ad altri tessuti, anche il pavimento pelvico nel tempo si può modificare ed è facile che a questo cambiamento si associno disturbi come, quasi sempre, l’incontinenza urinaria.

“Perché accade? Per l’avanzare dell’età, per lo più – sottolinea Oreste Risi – Gli ormoni, infatti, sono fondamentali per garantire una muscolatura tonica. Con l’invecchiamento vengono meno gli estrogeni e le fasce muscolari pelviche possono perdere consistenza. Per questo a soffrire di incontinenza sono prevalentemente donne in menopausa”.

Per la cura sono fondamentali gli esercizi di rieducazione muscolare del pavimento pelvico: i più noti sono quelli messi a punto da Arnold Kegel, ginecologo statunitense che definì un protocollo riabilitativo pensato per trattare l’incontinenza.

“I movimenti di rilascio e contrazione muscolare della ginnastica di Kegel vengono insegnati da specialisti. In Humanitas Medical Care Bergamo, ad esempio, è possibile trovare una fisioterapista della riabilitazione del pavimento pelvico che insegna come eseguire gli esercizi”, spiega l’urologo di Humanitas Gavazzeni.

Si può parlare di prevenzione per l’incontinenza? “Sì, ormai sta iniziando a diffondersi l’uso dell’esame urodinamico, che effettuiamo anche in Humanitas Gavazzeni in regime privato e con il Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un test diagnostico che studia e valuta la funzionalità della vescica e dell’uretra e che ha l’obiettivo di fornire allo specialista le indicazioni per pianificare la terapia più adeguata”.