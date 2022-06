Torre de' Busi, 41enne muore nella notte in moto - BergamoNews

Torre De Busi. “Stanotte, un tragico destino ha portato via un altro nostro concittadino di appena 41 anni. Maurizio. Siamo vicini a tutta la Sua Famiglia, in particolare ai genitori. Ogni perdita porta dolore per il distacco da un familiare, ancor più quando si tratta di un figlio! il dolore si moltiplica all’infinito. Le più sentite Condoglianze”.

Eleonora Ninkovic, sindaco di Torre de’ Busi, rende nota la scomparsa di Maurizio Rota, 41enne residente in paese che nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno è morto in un incidente stradale a Garlate (Lecco), in via Statale.

Intorno all’una e mezza di notte, Rota era in sella alla sua moto quando all’altezza della rotonda con via Filatoio è caduto rovinosamente a terra. Uno schianto terribile, che gli ha provocato ferite che non gli hanno lasciato scampo, tanto che i medici che sono intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

I funerali sono in programma mercoledì 29 giugno. Il rito funebre verrà celebrato alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Gottardo. La camera ardente, aperta sino alle 8 di mercoledì, è stata allestita all’ospedale Manzoni di Lecco.