Omicidio della vigilessa, al via il processo: i parenti saranno parte civile - BergamoNews

Ha preso il via lunedì mattina con l’udienza preliminare il processo per l’omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù, in Val Camonica, uccisa l’8 maggio 2021 e ritrovata tre mesi dopo lungo il fiume Oglio.

In aula a Brescia due delle tre figlie della vittima, Paola e Silvia Zani, oltre al fidanzato della maggiore, il bergamasco di 28 anni Mirto Milani: i tre nelle scorse settimane hanno confessato di aver prima stordito la donna con farmaci a base di benzodiazepine e poi di averla soffocata.

Lunedì mattina la madre di Laura Ziliani, la terza figlia e i due fratelli si sono costituiti parte civile. La difesa ha chiesto l’acquisizione delle registrazioni degli interrogatori fatti ai tre indagati.

L’udienza è stata quindi aggiornata a lunedì 4 luglio.