Minifaber Spa, il fatturato cresce del 14%: vola l'export extra europeo - BergamoNews

Seriate. In un panorama di straordinarie incertezze mondiali, Minifaber guarda con positività i dati dei primi cinque mesi 2022, che ne evidenziano la crescita.

Nonostante le attuali situazioni globali legate agli approvvigionamenti, il fatturato rivela un incremento del 14% per quanto riguarda le vendite in Italia e del 30% per quanto riguarda le vendite extra UE, rispetto ai primi 5 mesi del 2021, confermando il trend verso l’alto dell’ultimo anno e mezzo.

Altro dato importante è quello relativo alla stabilità del rapporto export-vendite Italia, che si assesta al 64%. Positivo anche il bilancio di Minifaber East Europe, lo stabilimento di Bacău, in Romania, che ad oggi occupa 52 unità in 5.000 metri quadrati di superficie. È stata recentemente ampliata la sede centrale di Seriate, con l’acquisizione di un nuovo capannone di 1.500mq, acquisito per rispondere all’esigenza di creare nuovi spazi richiesti dall’attività produttiva.

Questo 2022 vede in Minifaber la nascita di M-LAB, la nuova Academy di formazione, la cui inaugurazione è prevista per l’inizio dell’inverno. L’Academy interna è stata fortemente voluta dalla dirigenza e dalla squadra delle risorse umane, per dare la possibilità ai dipendenti di crescere ed evolversi dal punto di vista professionale, relazionale e personale.

M-LAB si inserisce all’interno di un quadro più ampio di rinnovamento e innovazione, volto al futuro prossimo di Minifaber e delle Persone che la compongono. L’ultimo impegno, in ordine temporale, è stato il passaggio a SAP come nuovo sistema di gestione, implementato ufficialmente a gennaio 2022.