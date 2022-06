Giro d’Italia Donne, Elisa Balsamo presenta la tappa bergamasca: “Vincere qui sarebbe un sogno” - BergamoNews

Il ciclismo è una delle componenti principali dello sport bergamasco.

Un territorio che ha sempre vissuto con grande passione le imprese dei fuoriclasse del pedale e che ora si appresta ad ospitare con grande entusiasmo l’approdo del Giro d’Italia Donne.

La Corsa Rosa ha infatti voluto omaggiare la terra che ha dato i natali a campionesse come Imelda Chiappa, Chiara Consonni e Martina Fidanza proponendo una frazione di 114,7 chilometri con partenza da Sarnico e arrivo nel capoluogo.

I dettagli dell’evento, valido come sesta tappa del Giro, sono stati svelati in occasione della presentazione andata in scena nella serata di lunedì 27 giugno e che ha visto protagonista la campionessa del mondo Elisa Balsamo.

Trasferitasi sulle sponde del Lago d’Iseo da alcuni anni, la giovane piemontese non ha voluto mancare alla cerimonia nonostante le fatiche accumulate poche ore prima ai Campionati Italiani vinti davanti a Rachele Barbieri e Barbara Guarischi.

Un successo che non ha appagato la fame di vittoria di Balsamo che è pronta a divertire i propri tifosi in occasione della tappa orobica in programma il prossimo 7 luglio: “Questa primavera è stata particolarmente positiva per me come per tutto il movimento femminile italiano. Siamo molto soddisfatte per quanto fatto sinora e i vari risultati ci stimolano ulteriormente – ha spiegato la fuoriclasse piemontese -. Lo scorso anno abbiamo dimostrato che il ciclismo è uno sport di squadra e che soltanto quest’ultima può consentire di raggiungere traguardi importanti. Il sogno è ora di vincere una tappa al Giro d’Italia, anche perché la prima parte del percorso si addice particolarmente alle mie caratteristiche. Chiaramente bisognerà vedere chi sta meglio in squadra, tuttavia sarebbe un sogno poter vincere a Bergamo”.

La competizione, fortemente voluta dalle amministrazioni comunali, si snoderà nella prima parte lungo un circuito attorno a Grumello del Monte che chiamerà il gruppo ad affrontare per cinque volte il gran premio della montagna di San Pantaleone.

Un inizio particolarmente scoppiettante che potrebbe mettere a dura prova il plotone colorato e rendere difficoltoso il controllo della corsa da parte delle squadre delle favorite.

Dopo aver lasciato le colline della Valcalepio, le atlete dovranno infatti concentrarsi sugli ultimi trenta chilometri contraddistinti dall’avvicinamento verso Bergamo e in particolare dall’ascesa della Boccola, divenuta celebre per il tradizionale passaggio del Giro d’Italia maschile e del Giro di Lombardia.

Una salita da non sottovalutare che potrebbe diventare un vero e proprio trampolino di lancio in vista dell’arrivo di viale Papa Giovanni XXIII come sottolineato da Silvia Persico che rappresenterà la squadra bergamasca Valcar-Travel & Service: “Ho avuto un inizio di stagione molto positivo iniziato con il bronzo mondiale nel ciclocross e con le vittorie su strada. Speriamo di poter far bene in questa frazione di casa con Chiara Consonni e di proseguire la stagione nel migliore dei modi”.

L’arrivo del Giro d’Italia Donne non conferma soltanto l’amore che la provincia di Bergamo prova per il ciclismo, ma sottolinea ancora una volta il lavoro svolto dalle amministrazioni comunali in collaborazione con le autorità sportive, come sottolineato dall’assessore allo sport di Sarnico Nicola Danesi: “Ho avanzato questa proposta alla giunta a inizio anno e ho ottenuto subito una risposta positiva, anche perché ciò significa riportare il Giro nel nostro paese a dieci anni dall’ultima partenza della competizione. E’ una tappa insidiosa, che è stata disegnata in collaborazione con il comune di Grumello del Monte e che potrebbe creare delle sorprese”.

La Corsa Rosa non sarà soltanto un’occasione per riunire gli appassionati di ciclismo femminile, ma anche per far conoscere questa disciplina ai più giovani come spiegato dal presidente del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana Stefano Pedrinazzi: “Al femminile stiamo vincendo su tutti i campi, per cui aver l’opportunità di aver al via la campionessa del mondo, la vincitrice della Parigi-Roubaix e della Freccia Vallone è fondamentale per farci conoscere anche fra i ragazzi – ha notato il numero uno del ciclismo lombardo a cui hanno fatto eco le parole del sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli -. La nostra Sarnico, famosa per il Liberty e per i cantieri Riva, non poteva ospitare che il Giro Rosa. Quest’ultimo infatti permette di far conoscere il nostro paese in giro per il mondo”.