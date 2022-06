Covid, 13.301 tamponi e 3.043 positivi in Lombardia: 134 a Bergamo - BergamoNews

Regione Lombardia e il Ministero della Salute rendono noti i dati sulla pandemia Covid per la giornata di lunedì 27 giugno. In Lombardia sono stati effettuati 13.301 tamponi, i positivi sono 3.043 (22,8%).

I DATI DI OGGI

– i tamponi effettuati: 13.301, totale complessivo: 38.499.692

– i nuovi casi positivi: 3.043

– in terapia intensiva: 14 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 780 (+39)

– i decessi, totale complessivo: 40.798 (+11)

I CASI PER PROVINCIA

Milano: 1.176 di cui 594 a Milano città;

Bergamo: 134;

Brescia: 439;

Como: 124;

Cremona: 97;

Lecco: 76;

Lodi: 84;

Mantova: 43;

Monza e Brianza: 295;

Pavia: 227;

Sondrio: 29;

Varese: 150.