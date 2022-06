Carvico in sella per l'ambiente: 9 mila gilet ecosostenibili per la Maratona Dles Dolomites - BergamoNews

Nello scenario mozzafiato delle Alpi trentine, domenica 3 luglio, prenderà il via la 35ª edizione della Maratona dles Dolomites, che ogni anno vede migliaia di cicloamatori riversarsi tra i tornanti e le celebri salite della più prestigiosa tra le Granfondo italiane.

Carvico, che anche quest’anno si conferma gold partner della manifestazione, ha fornito per i pacchi gara degli atleti ben 9.000 gilet realizzati in tessuto ecosostenibile.

Rinnovato e del tutto inedito rispetto alle edizioni precedenti, il gilet dedicato a questa 35ª edizione è sempre più green e attento all’ambiente. Il segreto è racchiuso nelle trame degli eco-tessuti di Carvico che lo costituiscono: Norway e Revolutional Eco, entrambi realizzati in Econyl, un filo di Nylon 100% rigenerato da materiali di scarto pre e post consumer come reti da pesca, fluff dei tappeti e tulle rigido.

Un gilet pensato per vestire l’atleta lasciandogli perfetta capacità di movimento, comfort massimo e traspirabilità eccellente, proprietà tipiche dei tessuti tecnici Carvico, in grado di coniugare qualità e performance altissime a un’estetica accattivante e una mano estremamente piacevole al tatto.

Caratterizzato da linee semplici e un design moderno, il gilet si presenta in un nuovo colore, non casuale: un verde scuro che richiama le nuances della terra, delle cime degli alberi e della natura più incontaminata.

“Sosteniamo da anni la Maratona dles Dolomites–Enel, un evento che ogni edizione raccoglie tantissimi atleti italiani e internazionali. Pedalare indossando il nostro gilet sarà un simbolo, un modo per dimostrare che chi ama lo sport ama e rispetta anche l’ambiente – dichiara Laura Colnaghi Calissoni, Presidente e AD del Gruppo Carvico – In Carvico crediamo fortemente nella sostenibilità e siamo costantemente alla ricerca di un equilibrio che si rifletta in tutto il nostro processo produttivo per dare vita a tecno-tessuti all’avanguardia realmente rispettosi della natura”.

Passione per lo sport e rispetto per l’ambiente, un connubio che da anni unisce Carvico e la Maratona Dles Dolomites. Un messaggio che in questa edizione si fa ancora più chiaro ed evidente grazie ai gilet indossati dagli atleti, che così ne diventano i veri portavoce.