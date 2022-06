Addio a Bonaventura Grumelli Pedrocca, il conte galantuomo - BergamoNews

Bergamo. È morto il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca. Imprenditore, consigliere della Banca Popolare di Bergamo, tra i fondatori e presidente per 35 anni del Consorzio Tutela Valcalepio, assessore provinciale alle Attività Produttive e vicepresidente della Provincia di Bergamo: sono solamente alcuni tratti del ruolo sociale che definiscono il profilo del conte Bonaventura Grumelli Pedrocca.

Un vero galantuomo.

VALERIO BETTONI: GRUMELLI PEDROCCA, MISURA, EQUILIBRIO E SAGGEZZA

“Quando appena eletto presidente della Provincia, mi trovai a dover varare la mia prima Giunta non conoscevo Bonaventura Grumelli Pedrocca. Accettai la sua presenza e il suo ruolo di vice-presidente, sulla base della fiducia e del senso pratico di cui l’uomo e il politico era accreditato – ricorda Valerio Bettoni, già presidente della Provincia -. Quando fui rieletto nel 2004 non ebbi alcuna esitazione nel confermarlo al mio fianco, dopo aver avuto modo di apprezzarne le molte doti professionali, di politico attento e misurato, capace di veder lontano grazie alla sua lunga esperienza. Alla fine poi dei due mandati in Via Tasso ho provato una motivata gratitudine unita alla nostalgia della separazione. Non potevo e non posso ripensare a questo intenso percorso senza riconoscere doverosamente e onestamente che molto di quanto abbiamo realizzato, delle opere progettate e portate a compimento, lo dobbiamo anche alla sua collaborazione sempre leale, generosa, equilibrata.

La sua lucida visione, il buon senso e la concretezza operativa hanno qualificato la responsabilità svolta da Bonaventura Grumelli Pedrocca sia come vice-presidente sia come titolare delle “Attività produttive”. Era di una generazione avanti e in qualche caso anche di più rispetto ai componenti della Giunta e del Consiglio Provinciale: ma, senza mai far pesare minimamente il mondo nobiliare da cui proveniva, Grumelli Pedrocca si fece benvolere da tutti per le sue qualità umane, unite al pragmatismo e ad una non comune capacità di dialogo e di mediazione. Sapeva andare oltre le contingenze e i limiti della stretta attualità e della fretta – cattiva alleata – che spesso condizionano l’azione dei politici. Il profilo che ci resta come ricordo è quello di un uomo di provato valore, con un ricco bagaglio di sapere e di conoscenza, un bergamasco che si è speso per la gente, la promozione delle attività produttive, per il progresso della provincia e del suo territorio. Un uomo che sapeva stare bene con tutti, che amava dialogare e discutere con i giovani, signorile sempre nell’accoglienza e nella convivialità. Discreto, mai in cerca di visibilità, dotato di realismo e in parallelo di perspicacia e finezza nel giudicare persone e fatti, gli esprimo riconoscenza per quanto ha dato a me, alle due Amministrazioni in cui si è prodigato, e di riflesso alla provincia e al suo sviluppo”.