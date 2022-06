"Un'aiuola della stazione inondata giorno e notte, le altre a secco: uno spreco inquietante" - BergamoNews

Bergamo. Due filmati brevi, una quindicina di secondi complessivi, ma che ben mostrano la situazione del nuovo impianto di irrigazione installato nelle aiuole di piazzale Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria cittadina.

Zampilli d’acqua continui, che innaffiano sempre e solo un’unica porzione di verde, con le altre dislocate lungo la piazza che invece hanno avuto sollievo solamente dalle brevi precipitazioni di questi giorni.

“Le altre, se non fosse per la poca acqua arrivata dal cielo, sarebbero ancora a secco – denuncia un lettore – Basti guardare le tre piante di meli messe in ogni singola aiuola, hanno il fogliamo secco proprio per mancanza di acqua in questo mese e il mese scorso privo di precipitazioni. Nessuno si è preso la briga di arrivare con delle piccole autobotti per bagnare queste piante. Adesso nonostante il nuovo impianto questi meli continuano a patire la siccità”.

Nel video, invece, si nota come l’aiuola annaffiata di acqua ne abbia in abbondanza: “Di giorno e di notte, da alcuni giorni – continua la lettera – La cosa inquietante è che l’acqua è stata erogata anche durante i temporali di questi ultimi giorni. Tanto che le piante, piantine e l’erba, rischiano di marcire. E tutto questo proprio durante un periodo nero per la siccità che ci attanaglia e ci prospetta un razionamento”.

Infine un ultimo allarme: “Vedendo quella aiuola bagnata che vieta alle persone di sedersi ai bordi, inondanti come un pezzo di piazza, mi sorge il dubbio che presto questo nuovo impianto verrà sabotato. Come verranno sabotati gli impianti delle altre aiuole qualora funzionassero nello stesso modo di quella attualmente in funzione…”.