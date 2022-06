Trasferire le chat di Whatsapp da Android ad iPhone: ora è possibile - BergamoNews

Nonostante solitamente non ci occupiamo di parlare di come funzionano nel dettaglio certi device o certe applicazioni, in questo caso abbiamo deciso di fare un’eccezione, poiché Apple ha finalmente introdotto una funzione utilissima che farà felice molti dei suoi utenti.

Grazie alla nuova versione di “Move to iOS” di Apple infatti, è ora possibile trasferire le chat di Whatsapp da Android ad iPhone. Prima di questo nuovo aggiornamento infatti tutti coloro che decidevano di passare da un device Android ad uno Apple erano costretti a rinunciare a tutte le chat del passato senza possibilità di scelta.

Ad annunciare l’introduzione di questa nuova funzionalità è stato Mark Zuckerberg: “Stiamo aggiungendo a WhatsApp la possibilità di passare in modo sicuro da un telefono all’altro e di trasferire la cronologia delle chat, le foto, i video e i messaggi vocali tra Android e iPhone mantenendo la crittografia end-to-end. Si tratta di una funzione molto richiesta. L’anno scorso abbiamo lanciato la possibilità di passare da iPhone ad Android e ora abbiamo aggiunto anche Android ad iPhone”.

Le alternative del passato

In precedenza erano disponibili applicazioni che consentivano di effettuare il passaggio di dati da un device Android ad uno Apple, ma molto spesso erano a pagamento, costose, e caratterizzate da un processo di utilizzo complesso e da una privacy poco chiara. Inoltre queste app non prevedevano la possibilità di trasferire le chat di Whatsapp.

Ora, grazie alla nuova versione dell’applicazione “Move to iOS” ideata appositamente da Apple per passare da Android ad iPhone, il processo avverrà in maniera molto meno complessa, includendo anche le chat e i file multimediali allegati.

Vediamo insieme agli esperti tech di MisterGadget in che modo effettuare correttamente il passaggio di dati da Android ad iPhone.

Come passare da Android ad Apple

La prima cosa da fare è installare sul proprio cellulare Android l’applicazione Move to iOS.

Dopodiché, avviata l’applicazione, l’utente potrà selezionare quali file migrare verso il nuovo dispositivo Apple. Notare che tra le voci apparirà anche “Whatsapp” solo nel caso in cui sia stato effettuato un aggiornamento lato server, e adottata la versione beta dell’app.

Inizialmente è previsto un periodo di prova all’interno del quale solo pochi utenti fruitori della versione beta e facenti parte di un gruppo ancor più ristretto di collaudatori potranno accedere alla nuova funzione, e solo dopo qualche settimana invece diventerà in maniera definitiva disponibile per tutti.

Le tempistiche

Il tempo necessario per effettuare il processo di trasferimento dipende dalla quantità di dati ed informazioni che un utente desidera trasferire da uno smartphone ad un altro. Ad incidere fortemente sulle tempistiche non sono tanto le chat, ma piuttosto i video e le foto.

Trasferimento di app

Un’altra importante funzione introdotta con l’aggiornamento di Move to iOS è quella riguardante la possibilità di effettuare una scansione delle applicazioni gratuite utilizzate sullo smartphone Android, per cercarle e scaricarle direttamente dall’App Store in tutta comodità.

Mentre rimane per il momento esclusa la possibilità di traferire le chat di Whatsapp Business.

Per chi invece vuole fare il procedimento contrario, trasferire proprio chat di WhatsApp da iPhone ad Android, al momento l’unica soluzione che non prevede di usare strumenti esterni è quella offerta da Samsung, con la sua app Samsung smart switch. Con gli altri marchi Android, WhatsApp non fornisce una procedura diretta, che non preveda l’utilizzo di applicazioni esterne.