Mina Settembre, Speciale ballottaggi o Una notte da leoni 3? La tv del 26 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 26 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Amare è lottare” e “Solitudine “. Nel primo: mentre la situazione con Domenico si fa sempre più complicata, un nuovo caso si affaccia nella vita di Mina. Rudy, il portiere tuttofare, da un po’ di tempo tiene con sé un ragazzino di undici anni, Diego, figlio di un uomo marocchino e una donna napoletana, rimasto solo col padre che però è finito da poco in carcere…

Nel secondo, il caso di Livia, un’accumulatrice seriale sepolta in casa che rischia lo sfratto, distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione stavolta chiede aiuto al Generale, vicino di casa e acerrimo nemico di Olga. Il coinvolgimento dell’uomo manda su tutte le furie la madre di Mina…

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio al titolo “Tempo futuro”: gli operatori del 118 aiutano un uomo che è assediato dalla sua stessa casa high-tech. Intanto, Athena dà la caccia a un rapinatore di banche mascherato….

Su RaiTre alle 21.25 ci sarà “Kilimangiaro – Estate”, condotto da Camila Raznovich.

La7 alle 20.35 trasmetterà il talk-show “In onda”. A seguire, alle 22.40, sarà la volta di uno speciale del TgLa7 dedicato ai ballottaggi delle elezioni amministrative, condotto da Enrico Mentana.

L’attualità e la politica saranno protagoniste anche su Rete4 alle 21.20 con il talk-show “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Tornare e vincere”; su Italia1 alle 21.20 “Una notte da leoni 3”; su Rai4 alle 21.20 “Fuga nella giungla”; su La5 alle 21.05 “Sissi” e su Iris alle 20.55 “The Burning plain – Il confine della solitudine”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. La puntata si apre con il 3° episodio de ‘Il leggendario regno di Komodo’, dove conosceremo i più efferati predatori del mondo marino . Nella seconda fascia, Vincenzo Saccone torna a raccontarci il Molise, dove la bellezza si coniuga a ogni cima, valle o fiume che s’incontrano lungo il cammino.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21:10 “Ma chi ce lo doveva dire?! Speciale Ficarra e Picone” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset