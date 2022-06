Ma come si possono ancora seguire personaggi politici ambigui e banderuole? - BergamoNews

Se osservo la gente del nostro “bel paese”, mi si accavallano in testa decine di domande sulle scelte e sul come tanta parte di essa segua personaggi che hanno speso ormai anche gli ultimi nichelini in fatto di credibilità e di oggettività nei messaggi che diffondono.

Se la contestazione di ogni proposta o provvedimento governativo da parte di tanta gioventù può essere in parte compresa perché la rivoluzione è parte quasi irrinunciabile della crescita di ogni giovane persona, lo è molto meno quando, a sostegno di alcuni leader ormai decotti, ci si oppone a provvedimenti oggettivamente irrinunciabili e necessari che consentono alla nostra nazione di essere parte del consesso dei paesi che formano un’aggregazione ancora imperfetta, ma in via di perfezionamento: l’Europa.

Come si può votare un provvedimento in una certa data e opporvisi qualche settimana dopo? Come si può rispondere positivamente a un’iniziativa coralmente presa in parlamento e poi contestarla con motivazioni solo apparentemente serie, ma in realtà, tese solamente a blandire quella fascia di elettorato più facile da imbonire, in vista delle importantissime scadenze elettorali del prossimo anno?

Mi piacerebbe scrivere tutta una serie di domande alle quali ogni lettore potrebbe dare la sua risposta, ma temo, ahimè, che una sequenza di punti interrogativi potrebbe essere fraintesa.

Ci si è abituati a leggere, in modo acritico, i pareri di coloro che scrivono per esprimere il proprio accordo o disaccordo nei confronti dei provvedimenti governativi. Molto spesso lo fanno in modo istintivo, non frutto di ragionamento e comunque, sempre diffusi o urlati sulle piazze dalla figura che spesso, per mero utilitarismo elettorale, sottolinea le problematiche esistenti senza mai suggerire come soluzione null’altro che banalità.

La violenza recitata con dei crescendo studiati come una parte teatrale ad effetto da Giorgia Meloni, in Spagna, è stata vista da migliaia di persone. Anche tra coloro che apprezzano questa leader di partito si è notata una certa perplessità per i toni e le parole pronunciate, alcune delle quali assolutamente incoerenti con la sua stessa situazione personale.

C’è poi chi ha riaperto il cassetto dell’immigrazione dopo che per un certo tempo era stato chiuso e predica la pace a senso unico, dopo aver firmato l’invio di armi all’Ucraina, uno dei pochi atti necessari e intelligenti per salvaguardare l’integrità di quel paese dalle mire espansionistiche del nuovo Zar.

C’è chi pur di avere più visibilità del solito, purtroppo sempre legata alle stesse tematiche stantie, crea tensioni inutili per stare alla ribalta delle cronache e che, scacciato da un sindaco polacco, ora crede di poter andare a Mosca, senza alcuna delega parlamentare o governativa, a parlare con Putin, convinto che lui sì, lui la pace la può ottenere. Basta aver indossato una maglietta con la faccia di Putin per dichiararsi amico della Russia? Basta aver gozzovigliato in ristoranti ed hotel di Mosca per presumere di conoscere lo spirito e l’anima del popolo russo, imbottito di fake news dai

pochi media e organi di stampa rimasti aperti perché supinamente piegati al servizio del leader che governa la nazione?

Questi fatti elementari sono sotto gli occhi di tutti. Ed è per questa ragione che vien da chiedersi come faccia tanta gente a non comprendere l’inganno sotteso a queste posizioni assunte di volta in volta, a seconda di come spira il vento. Le pose e le parole pseudo-intellettuali assunte da alcuni leader nostrani denotano una scarsa o nulla conoscenza della storia d’Europa e del mondo.

Come sottolinea Carlo Calenda in una sua pubblicazione, c’è una marcata confusione ingenerata e sostenuta dalla “cancel culture” che rompe ogni connessione tra l’uomo moderno e la storia passata.

Senza Stato non ci possono essere regole e viene meno la salvaguardia dei più deboli anche se lo Stato, secondo Nietzsche, è “il più gelido di tutti i mostri”. Certo è che non si può confondere lo stato con la patria definita come la” comunità fondata sulla trasmissione delle idee, della cultura di un popolo” che ne costituisce la radice prima, insieme alla famiglia e alla religione” che non necessariamente si identifica nella dottrina cristiano-cattolica.

L’ho sostenuto più di una volta: la patria dovrebbe essere la tenera madre; questo non vuol dire che essendo tenera e comprensiva, permetta a chiunque di farsi i fatti suoi.

La nostra cultura è nata dalla fusione di tante altre culture e ancora oggi la stessa lingua è in perenne evoluzione.

A tutti coloro che sono giustamente stanchi e preoccupati della guerra in Ucraina, a coloro che stanno vivendo la crisi che sarebbe comunque arrivata anche senza il conflitto in atto che ovviamente, l’ha resa più pesante, vorrei ricordare che se non ci fosse stato il determinante aiuto degli alleati durante il secondo conflitto mondiale, oggi la carta geografica dell’Europa sarebbe diversa e noi, probabilmente, saremmo la colonia di qualche altro paese. Tutto questo non significa nascondere sotto la sabbia le responsabilità anche di coloro che ci han dato una mano. Nella stessa Inghilterra la figura di Churchil è stata oggetto di critiche pesanti per alcune teorie dallo stesso sostenute quale, ad esempio, il suprematismo dei bianchi.

Ma se oggi l’Europa sta diventando una realtà sempre più concreta e coesa, nonostante coloro che optano per il nazionalismo, sinonimo di isolazionismo, è anche grazie a chi, nella storia recente ha intuito che “l’unione fa la forza”, mentre l’isolazionismo porta fatalmente al decadimento economico, culturale e morale di un popolo.