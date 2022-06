Lavori e opere pubbliche, Nuova Cologno: “Ecco il nostro PNRR” - BergamoNews

Cologno al Serio. “Il paese ha bisogno di una pubblica amministrazione che svolga una spinta propulsiva e progettuale che sia di volano tra pubblico e privato”. Queste le parole di Agostino Resmini, dal 1994 associato a Forza Italia e membro di Nuova Cologno, gruppo nato nel 2013 (e che conta ora quindici aderenti) con l’intento di stimolare il dibattito politico del paese, provocando l’amministrazione su temi considerati di grande importanza.

Tre sono i punti cardini del gruppo, “gli stessi da diversi anni”.

Innanzitutto, la questione più calda resta quella riguardante il futuro del centro natatorio, da tempo in disuso: “È da sempre la nostra priorità – dichiara Resmini –. Stiamo pagando mille euro al giorno di ammortamento del mutuo ed è una situazione che si è ormai spinta troppo in là. Non vedo altra soluzione se non quella di un cambio della destinazione d’uso, magari una conversione in un luogo di carattere polifunzionale destinato a sport, commercio e tempo libero”.

“Ci risulta – prosegue – che un’azienda importante stia considerando la possibilità di riqualificare il centro: noi approviamo tale opzione”.

Altra riqualificazione auspicata è quella della ex statale Cremasca, da Morengo nord a Zanica sud: “È importante – afferma – per regolare la viabilità che a Cologno, in corrispondenza di Porta Moringhello, è tutt’altro che felice. Per questo, il progetto si propone di bypassare il nostro territorio mediante una circonvallazione esterna”. La proposta è in fase di verifica da parte di Alessandro Sorte.

Il terzo caposaldo del gruppo interessa l’acquisizione del cespite ex Snia Viscosa. Nuova Cologno propone l’abbattimento della struttura, ora fatiscente, e la costruzione di un palazzetto dello sport e del tempo libero che diventi un punto di riferimento per i ragazzi del territorio, ai quali non sono destinati spazi a sufficienza.

Il piano proposto riguarda il triennio 2023/2026 e l’idea è quella di dedicare, a ogni punto, un anno.