I Lions Bergamo si arrendono in finale: Varese vince il Silver Bowl - BergamoNews

Bergamo. Quanto successo in questo “Campionato di Seconda Divisione” targato FIDAF (la Federazione Italiana di American Football) può venire riassunto con una sola frase: i Lions Bergamo stanno per tornare. Il progetto di rinascita partito quest’anno, voluto dal Presidente Ambrogio Petrone, inizia con il raggiungimento di un obiettivo inaspettato: su nove partite disputate, gli orobici ne hanno vinte sette e perse soltanto due.

Partiti da sfavoriti, la loro corsa si è fermata soltanto al Silver Bowl, la finalissima del campionato. Al Velodromo Maspes-Vigorelli di Milano a vincere sono stati gli Skorpions Varese di Coach Holt, che si sono guadagnati anche la promozione in prima divisione. Questa finale, ricordando il retaggio calcistico, è stata una sorta di “bella” dopo che le due compagini nei turni del proprio girone hanno vinto una partita a testa.

I Lions partono bene, realizzando il primo touchdown grazie a Gregorio che corre palla in mano per ben 25 yard senza venire placcato. Subito dopo, trasformazione ad opera di Veber per il 7-0. A inizio secondo quarto la riscossa varesina: gli Skorpions segnano il touchdown della ripresa, trasformazione al seguito, riportandosi sul 7-7. Quasi come in un sogno, passaggio di Rossi a Zani che corre per 70 yard e nuova segnatura per i Lions, trasformazione al seguito: 14-7. Senza sosta, gli Skorpions pareggiano nuovamente i conti: 14-14. Alcune azioni più tardi, il touchdown varesino, con una corsa laterale del loro Runningback di 45 yard, portano le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 14-21.

Dal rientro dagli spogliatoi, nonostante la difesa Lions dia tutto quello che ha, gli Skorpions danno vita a un vero e proprio show realizzando una segnatura nel terzo quarto (portandosi sul 14-27) e una nell’ultimo quarto che, invece di avere una trasformazione al seguito, ha una conversione del valore di 2 punti, chiudendo dunque la partita sul 14-35. In ogni caso, da parte di coaching staff e dirigenza, ottimo cenno di ripresa dopo un periodo buio per i Lions. Il futuro è roseo.

Per gli Skorpions oltre al trofeo e la medaglia d’oro arriva anche la promozone automatica in Prima Divisione. MVP del match Matteo Mozzanica, ricevitore dei varesini. Per i ragazzi di coach Doug Cosbie la consapevolezza di essere già ad un buon punto nel percorso di ripresa.