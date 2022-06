Asteria, fra il call center e le canzoni: “La musica è il mio faro nella notte” - BergamoNews

Bergamo. Anita Ferrari, in arte Asteria, ha 23 anni, è nata e vive a Bergamo, è laureata in psicologia e lavora in un call center. Tra l’università e il lavoro, non perde di vista la sua più grande passione: la musica. Vorrebbe che diventasse la sua unica occupazione e, consapevole dei sacrifici che il tentativo le richiederà, si dice comunque pronta ad affrontare il futuro a viso aperto e con grande determinazione.

Anita ha vinto il Premio Bindi a Santa Margherita Ligure e ha raggiunto le fasi finali del concorso “L’Autore – Il mestiere della Musica”.

Nei giorni scorsi è uscito Ancora, il suo nuovo singolo. La giovane cantante racconta in un’intervista l’evoluzione musicale che l’ha portata fin qui.

Quando nasce questa sua passione?

Da piccola. Mia sorella aveva ricevuto una chitarra classica in regalo e io la suonavo a caso, per il puro gusto di farlo. In quarta elementare ho iniziato a prendere lezioni: volevo diventare una chitarrista. Ad un certo punto, mi sono accorta che non mi bastava più. È nato in me il desiderio di scrivere della mia vita, anche toccando temi piuttosto personali. Confrontandomi con diverse persone, ho realizzato che i nostri mondi non erano poi così distanti e ho sentito come il dovere di dar voce alle sensazioni ed emozioni dei più. Credo che scrivere sia una capacità ed è bello farlo sapendo che qualcuno ti ascolterà e si ritroverà nelle tue parole.

Quindi ha deciso di mettersi in gioco…

Sì: ne valeva la pena. Un anno e mezzo fa ho conosciuto una persona che si è impegnata nel farmi credere che fossi più in gamba della media di persone che si muovono in questo ambiente. Mi sono data un’opportunità e ho iniziato a concentrarmi sul serio sul mio progetto musicale. Nella mia famiglia, l’arte è vista bene, ma è sempre stata considerata un hobby. Non so se avrei osato il salto, se non avessi incontrato questa persona: quando sono diventata consapevole di potercela fare, ho investito tutto. Speranze, soldi, tempo, energie. Carico la musica di un valore grande come quello del lavoro e farlo mi porta ad avere continue aspettative. So che non sarà facile, ma è questo che voglio. Nella vita, voglio cantare.

E il suo nome d’arte?

Nasce per necessità. Semplicemente, mi chiamo come una pornoattrice e sarebbe stato impossibile raggiungere i suoi clic. Ho quindi mantenuto qualcosa del mio nome per conservare la mia identità e poi, cercando in rete qualche divinità greca con la mia stessa iniziale, ho scoperto Asteria, titano con una storia che mi ha colpita: si narra infatti che, fuggendo dalle avances di Zeus, si sia trasformata in una quaglia e si sia gettata nel mar Egeo, dando così vita all’isola di Ortigia. Qui, la sorella Leto diede alla luce Artemide e Apollo e l’isola si circondò di un’aura luminosa.

Questo mito mi ha affascinata e ispirata perché la musica è sempre stata per me una guida nei periodi più difficili. Vorrei che i miei brani fossero luce, un luogo sicuro e un punto di riferimento per chi, come me, naviga nel buio della notte e si sente solo.

Com’è Anita in musica e come, invece, nella vita “privata”?

Sto ancora cercando di capire bene dove finisco io e dove inizia Asteria. Anita è molto meditativa, ama stare da sola e riflettere; Asteria è senza veli, impulsiva, coraggiosa. È come un migliore amico che ci presenta a degli sconosciuti esattamente per ciò che siamo, quasi umiliandoci. È tutti i miei pensieri più intimi, lo specchio della mia anima. Mi permette di esprimermi al 100%, di mettermi a nudo.

Ha iniziato scrivendo in inglese; ora, la sua musica parla italiano. Cosa c’è alla base di questa evoluzione?

Ho esordito con canzoni in inglese perché, banalmente, mi vergognavo di quello che provavo. Mentre da un lato sentivo la fortissima necessità di condividere le mie emozioni, dall’altro ne ero molto gelosa e non mi ritenevo pronta a regalarle al pubblico. Temevo che venissero ridicolizzate. All’inizio, con l’album “Storyteller”, ho tastato il terreno della musica vera con le registrazioni in studio, i primi concerti, il lavoro che c’è dietro. Ho camminato con ansia su di un palco, nascosta da una lingua che non mi permetteva di sentire completamente quello che stavo dicendo.

Oggi, con i pezzi in uscita che ho in italiano, penso di essere riuscita a mettermi interamente a nudo. Non che sia scomparsa la paura di essere criticata, giudicata o non compresa, ma nutro la speranza di arrivare a chiunque mi ascolti. Questa mia evoluzione musicale è stata anzitutto un esperimento, perché ero convinta che, in Italia, un progetto in inglese fosse un autogoal. Non pensavo che sarei riuscita a parlare di determinate cose.

“Il 2021 è stato il mio anno”, scrive sul suo profilo Instagram: cos’è cambiato in lei – e fuori di lei – e come lo definirebbe con una sola parola?

Il 2021 mi ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza e, di conseguenza, di interfacciarmi in maniera più autentica con il mondo esterno. La psicoterapia mi ha insegnato a capire il mio valore e a focalizzarmi su ciò che conta davvero. Il 31 dicembre 2020, dopo una seduta difficile, ricevetti un messaggio da quello che ora è il mio manager. Da quel momento, la mia vita è cambiata ed io ho iniziato a crederci davvero. Il 2021 è stato l’anno della metamorfosi, dentro e fuori di me: ho imparato a sentirmi forte e ho preso decisioni importanti; ho – non senza soffrire – tagliato i ponti con persone tossiche e recuperato energie; mi sono finalmente sentita all’altezza.

Nel 2021 ha vinto il “Premio Bindi”, concorso per cantautori emergenti a Santa Margherita Ligure. Cos’ha pensato al momento della proclamazione del vincitore?

So che è banale dirlo, ma non ci credevo. Quello che più mi ha fatto piacere è stato essere selezionata tra i finalisti e parlare con Sergio Vallarino, in arte Zibba, che ha apprezzato il mio modo di scrivere. È stato bello vincere perché mi ha ricordato che valgo, ha stordito almeno un po’ quel diavoletto sulla spalla che mi fa sempre dubitare di me. Inoltre, questa vittoria ha significato molto per me perché è stata la prima esperienza con il mio team. Dopo la serata finale, abbiamo passato la notte sdraiati in terrazza a bere gin e parlare delle nostre vite con un incontro di UFC in sottofondo. Per me, la musica è anche questo: viaggiare e condividere momenti semplici, ma preziosi.

Ha partecipato, arrivando in finale, anche a “L’Autore – Il mestiere della Musica”, concorso per giovani autori e compositori di canzoni. Di cosa si è arricchito il suo bagaglio?

Sicuramente di tecnica. Purtroppo, non amo studiare e so bene che un’ora di studio me ne farebbe risparmiare almeno dieci di esercizio musicale. Questo concorso mi ha insegnato il mestiere nel vero senso della parola, permettendomi di osservare gli altri ragazzi, di imparare da loro e di scoprire diversi modi di vivere la musica. Sentire i commenti di professionisti quali Michelangelo, Davide Simonetta, Gianluigi Fazio, Luca Chiaravalli e Andrea Bonomo è stato davvero stimolante. Avrei voluto avere tempo in più per porre altre domande. Ammetto che durante quelle notti non ho dormito per via della mia solita ansia, ma penso di essere riuscita a dare il meglio di me.

Ha raggiunto le fasi finali di entrambi i concorsi. E, in ambedue le liste dei finalisti, il suo nome figura tra soli maschi. Com’è vissuta e percepita oggi, in Italia, la musica al femminile?

Sinceramente non sono abbastanza documentata per rispondere come dovuto a questa domanda, ma, parlando con diversi addetti ai lavori, pare che il problema principale sia trovare ragazze che scrivano in maniera innovativa. Io, dalla mia parte, credo che l’arte sia forse l’ambito in cui si sente meno la pressione delle differenze di genere. Essere stata l’unica ragazza mi ha fatta riflettere, ma sono giunta alla conclusione che, probabilmente, altre stanno lavorando ai loro progetti in modo differente, ad esempio attraverso talent, o sono silenti, ma pronte ad uscire. Non so se ci siano altre motivazioni, magari legate a questioni di marketing o altro, ma voglio semplicemente sperare di no.

Per concludere: il 3 giugno è uscito Ancora, il suo nuovo singolo. Come nasce e di cosa parla questo brano?

Ho scritto Ancora in auto, di ritorno da una seduta con la mia psicologa. Guidando, pensavo agli spigoli emotivi di quel periodo: tra noia e senso di smarrimento, il mondo mi sembrava ripetitivo e banale. Questa canzone esprime quel mio senso di solitudine che si risolve in una strumentale fatta per ballare e che riporta al senso del ritornello: cerco un cuore che possa parlare al mio e smussarne gli angoli, perché io con le parole so solo scrivere canzoni.

Ancora è un inno alla condivisione delle difficoltà e del senso di inadeguatezza, perché tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati davvero e di essere valorizzati.

Ancora parla di me, delle mie fragilità e della mia voglia di farne un punto di forza. Sono io che, ancora, mi metto a nudo e mi racconto al mio pubblico, sperando di rivelare anche qualcosa di chi mi ascolta.