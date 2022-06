Una voce per Padre Pio, Escobar o Lo chiamavano Bulldozer? La tv del 25 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 25 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Una voce per Padre Pio”, condotto da Mara Venier. Da Piazza SS. Annunziata in Pietrelcina il programma riunisce grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Beppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, e tanti altri e l’Orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Una Voce per Padre Pio da 23 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Tu si que vales”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Nessuna bugia può rimanere nascosta”; su Rete4 alle 21.20 “Lo chiamavano Bulldozer”; su Italia1 alle 21.25 “Transformers” – La vendetta del Caduto” e su La7 alle 21.15 “Un colpo perfetto”. Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Escobar”; su La5 alle 21.05 “Cantina Wader – Segreto di famiglia”; su Iris alle 20.25 “I tre giorni del Condor” e su Italia2 alle 21.10 “Gremlins 2 – La nuova stirpe”.

Spazio al teatro su Rai5 alle 21.15 con l’esibizione “Tesoro”, teatro acrobatico caraibico, messo in scena dalla compagnia Pantakin. Lo spettacolo è stato segnalato fra i migliori alla Fira de teatro de Tàrrega in Spagna e ha avuto un tour internazionale di oltre 2 anni tra 2006 e 2007.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Ghost Wisperer” e su Mediaset Extra dalle 21.05 “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai