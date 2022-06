Tribunale, interrogazione parlamentare per i condizionatori guasti: "Si intervenga subito" - BergamoNews

Bergamo. Il giudice Donatella Nava è persino svenuta, probabilente per un colpo di calore. “In merito ai problemi evidenziati dalla stampa locale e da numerosi avvocati e giudici sull’impossibilità di lavorare all’interno del Tribunale di Bergamo, a causa di un prolungato guasto all’impianto dell’aria condizionata, ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministero della Giustizia affinché si cerchi di intervenire al più presto per risolvere il problema agli impianti e si verifichi la possibilità di derogare alle procedure burocratiche per interventi di importo superiore ai 5.000 euro (che richiedono una particolare autorizzazione da parte del Ministero), vista l’urgenza della problematica da risolvere”, dichiara l’onorevole Alberto Ribolla, deputato della Lega e Consigliere comunale di Bergamo.