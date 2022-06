Seas ottiene certificazione per controlli non distruttivi sugli aerei: di che cosa si tratta - BergamoNews

Seas, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta del Gruppo Ryanair sul territorio italiano, ha conseguito la certificazione ad effettuare controlli non distruttivi sugli aeromobili.

L’esecuzione dei controlli non distruttivi consente di verificare se, all’interno della struttura metallica o del componente sotto esame, sia presenti eventuali difetti non visibili attraverso la sola analisi materiale esterna.

Scopo dei controlli non distruttivi è ispezionare, qualificare e valutare la qualità di una struttura senza produrre fratture o rotture o qualsiasi altro significativo cambiamento della struttura.

I controlli non distruttivi in campo aeronautico sono fondamentali per garantire elevati fattori di sicurezza e qualità virgola in quanto l’ispezione fornisce la possibilità di individuare un danno prima che si manifesti con la rottura di un componente.

L’elevato livello di specializzazione richiesto per la certificazione dei tecnici all’esecuzione dei controlli non distruttivi hanno richiesto molte ore di training formativo del personale SEAS.

“La nostra crescita sul piano tecnologico, sostenuta da professionalità qualificate e certificate nei ruoli più delicati nel comparto della manutenzione aeronautica, segna un nuovo capitolo, atteso ed essenziale per garantire la massima sicurezza e l’efficientamento delle operazioni – afferma Alessandro Cianciaruso, amministratore delegato di Seas – Questa nuova abilitazione è un fiore all’occhiello della base principale a Bergamo, le cui squadre manutentive specializzate saranno pronte a intervenire negli altri aeroporti ove la società opera, evitando che l’aeromobile da ispezionare debba essere trasferito”.