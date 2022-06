Notte romantica, sagre e concerti sotto lo stelle: il week-end in provincia - BergamoNews

Sono numerose le iniziative organizzate nel week-end in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la Notte romantica a Lovere, tante sagre in diverse località e concerti sotto le stelle.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 25 e domenica 26 giugno.

ALBINO

– Ad Albino torna il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce

– “La fròsca al mài”, ad Albino serata d’altri tempi

– Sagra popolare a Vall’Alta di Albino

ARDESIO

– Vespa rock, ad Ardesio tre giorni di cucina, musica e divertimento

BAGNATICA

– Aggregazione e inclusione, giornate speciali a bordo di un Boeing 737

CAPRINO BERGAMASCO

– Cucina, musica e divertimento: “Festa insieme” a Caprino

CARAVAGGIO

– “Il Castello Armonico”, a Caravaggio concerto di Viviana Lasaracina

CARVICO

– “V’inCanto”, a Carvico quattro giorni fra gusto e divertimento

CASTRO

– Sagra del casoncello, a Castro gusto e tradizione

CENE

– Apertura del parco paleontologico a Cene

CHIGNOLO D’ISOLA

– Concerto per orchestra e coro a Chignolo d’Isola

CLUSONE

– Rassegna musicale finale ClouZone

COLERE

– Picnic sotto la Presolana

COSTA SERINA

– “La via Mercatorum”, visita da Trafficanti ad Ascensione

COSTA VOLPINO

– Sapori del lago d’Iseo, il festival del pesce d’acqua dolce

FONTENO

– A Fonteno concerto di Panigari e Corso

LOVERE

– Sapori del lago d’Iseo, il festival del pesce d’acqua dolce

– Leggi gioca day: bambini in festa a Lovere

– “Notte romantica” a Lovere

– Alla Tadini concerto di Osvaldo Fatone

– Lovere Street Food Festival

– “Lovere, il borgo della luce”, i Beatles protagonisti del progetto

MONASTEROLO DEL CASTELLO

– Sapori del lago d’Iseo, il festival del pesce d’acqua dolce

PARRE

– Sapori e tradizione, week-end d’altri tempi a Parre

– Apertura del Museo e del Parco Archeologico a Parre

RANZANICO

– Debutta il “Festival dei Cammini” in Val Cavallina

ROVETTA

– Apertura di Casa Museo Fantoni a Rovetta

SAN PELLEGRINO TERME

– Visite alle grotte del Sogno

SARNICO

– Camminata da Sarnico a Predore

– Ruota panoramica a Sarnico: alta 32 metri, con vista lago

– “Tra terra e cielo”, a Sarnico mostra di Alessandra Aita

– A Sarnico concerto di inizio estate

– Mercatino Antiquario a Sarnico

– A Sarnico concerto di Simone Libralon

SCHILPARIO

– A Schilpario torna la sagra della spalla

SERIATE

– Concerto per festeggiare i quarant’anni della banda musicale di Seriate

TAVERNOLA BERGAMASCA

– A Tavernola concerto de I fiati di Milano

TREVIGLIO

– Concerti, libri e divertimento: “Happening Castel Cerreto”

VALBONDIONE

– Concerto del Duo Bucolico al Rifugio Mirtillo

VALBREMBO

– Ossanesga in festa

VERTOVA

– Notte bianca a Vertova

VILLA DI SERIO

– Visita alla scoperta di Villa di Serio

VILLONGO

– Sapori del lago d’Iseo, il festival del pesce d’acqua dolce