Metalcoat, Alusteel e Aleu: crescita a doppia cifra con un occhio alla sostenibilità ambientale - BergamoNews

Crescita per Metalcoat, Alusteel e Aleu, il gruppo di aziende italiane punto di riferimento in Europa nella produzione e commercializzazione di acciaio e alluminio pre-verniciato guidate dal bergamasco Matteo Trombetta Cappellani, che archiviano il 2021 con un fatturato aggregato di 43 milioni di euro e un incremento di +34% rispetto all’anno precedente. Non solo: la previsione per la chiusura dell’anno in corso va oltre le aspettative di budget, fissato a 53 milioni di euro.

“La crescita attuale è del 30%, perciò prevediamo di raggiungere i 60 milioni di fatturato entro la fine dell’anno” spiega Trombetta Cappellani, Presidente e Amministratore Delegato di Metalcoat, Alusteel e Aleu, realtà che guida senza mai perdere di vista quelli che per l’imprenditore sono i fattori chiave del successo nel settore del metal coating, di cui è tra i massimi esperti in Italia: visione internazionale, alta tecnologia, cura per l’eccellenza, attenzione verso il cliente e sostenibilità ambientale.

Racconta Trombetta Cappellani: “Ci rivolgiamo all’edilizia, al settore navale, all’automotive e all’industria in generale, e ci concentriamo sulla fornitura di un prodotto di qualità ineccepibile. Il nostro punto di forza è la capacità di soddisfare le più differenti esigenze, alle quali rispondiamo dando la massima possibilità di personalizzazione di semilavorati in leghe di alluminio. Sempre di più, clienti e competitor ci riconoscono come veri e propri atelier del coil coating”.

Matteo Trombetta Cappellani

Gli investimenti per la sostenibilità ambientale

Un successo iniziato circa 12 anni fa, con la fondazione di Metalcoat alla quale negli anni successivi è seguita l’acquisizione di Aleu e Alusteel. Un percorso di affermazione che oggi è supportato da un piano di investimenti per i prossimi 4 anni di 6 milioni di euro, volto a incrementare la digitalizzazione, la capacità produttiva e soprattutto la sostenibilità ambientale.

“In questi mesi stiamo concludendo il rinnovamento delle sedi – continua Trombetta Cappellani – per garantire ai collaboratori un ambiente di lavoro confortevole e funzionale. Entro le fine dell’anno verrà avviata la nuova linea di taglio, inoltre cabina di verniciatura e combustore verranno dotati delle tecnologie più all’avanguardia che ci permetteranno di incrementare la produttività del 20%. Per il 2023, invece, abbiamo pianificato l’installazione di un impianto fotovoltaico, grazie al quale ridurremo del 30% il nostro consumo energetico. Stiamo valutando, tra il 2023 e il 2024, l’avviamento della seconda linea di verniciatura e, anche per questo, stiamo predisponendo l’ampliamento degli immobili e l’installazione di un depuratore Zero Waste di ultima generazione per la raccolta dei reflui, un accorgimento che ci porterà ad abbattere del 90% il consumo annuo di acqua.”

Il piano assunzioni per sostenere la crescita

Lo sviluppo di Metalcoat, Alusteel e Aleu, implica anche l’attuazione di un programma di assunzioni che promuova le competenze dei collaboratori di cui Trombetta Cappellani riconosce il valore professionale: negli ultimi due anni sono 10 le figure introdotte nel team che oggi conta circa 60 elementi. Questo numero, però, è destinato a crescere, infatti sono 8 le nuove risorse che verranno introdotte nel prossimo futuro, ma potrebbero diventare 25, se il piano di sviluppo verrà confermato. Conclude Trombetta Cappellani: “Inseriremo tecnici, periti chimici e ingegneri. Siamo alla ricerca di persone ambiziose, che abbiano voglia di crescere e forte spirito di squadra”.