InNova Bergamo compie 10 anni, Carretta confermato presidente - BergamoNews

Bergamo. I festeggiamenti per il decennale dalla fondazione dell’associazione politico-culturale InNova Bergamo, avviata dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori nel 2012 insieme a tanti professionisti e amici, ha rappresentato l’occasione per fare il punto di quanto fatto in questi anni e rilanciare verso il futuro.

Giovedì sera, nella cornice del Monastero di Astino, il presidente Niccolò Carretta è stato riconfermato alla guida dell’associazione che, da anni, si fa laboratorio e incubatore di idee e di iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Bergamo.

Con lui un direttivo rinnovato di tre uomini e tre donne e composto da Nicola Eynard, Chiara Traversi, Stefano Giavazzi, Marilena Bresciani, Stefano Togni e Luisa Brembilla. “Un team che ha saputo e saprà lavorare con il Direttivo uscente – che ringrazio infinitamente per il tempo e per il supporto dato all’Associazione in questi anni – e che avrà il compito di dare nuova linfa e slancio verso il futuro – ha commentato il presidente Carretta -. InNova Bergamo rappresenta un laboratorio che sa unire più mondi, che sa dialogare con tutti e che sa comprendere il suo ruolo. E’ stato bello celebrare quanto fatto in questi dieci, lunghi e gratificanti anni, ma chiamandoci InNova Bergamo, non possiamo che guardare al futuro con fiducia e forti dell’esperienza maturata, nella certezza di voler continuare a essere protagonisti della vita cittadina.