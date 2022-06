Cinzia e Lucia, studentesse UniBg tra i 1000 selezionati per il Premio America Giovani - BergamoNews

Bergamo. Andare a Roma la prima volta nella propria vita è sempre un’esperienza indimenticabile. Lo è ancor di più se la motivazione del viaggio è un premio da ritirare, per di più del tutto inaspettato perché gratuito. È quello che è successo a Cinzia e Lucia, due studentesse dell’Università degli Studi di Bergamo che lo scorso 3 giugno sono state invitate alla Camera dei Deputati per la cerimonia del Premio America Giovani. Istituito dalla Fondazione Italia-Usa, il Premio è nato per premiare ogni anno 1000 studenti universitari che si siano distinti durante il loro percorso accademico in quanto eccellenze e per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro e delle sfide internazionali.

È stato così per Cinzia Celeri, 24 anni, laureata magistrale in Ingegneria Gestionale e Lucia Traversi, 23 anni, laureanda magistrale in Intercultural Studies in Languages and Literatures. Il premio consegnate alle ragazze consisteva in una pergamena celebrativa e una borsa di studio per seguire il master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” della Fondazione Italia-Usa.

Tutto bellissimo quanto strano per le modalità con cui sono venute a conoscenza di essere state selezionate. “È stato del tutto Inaspettato – racconta Lucia -. Non conoscevo la Fondazione e anzi, all’inizio pensavo fosse una fake news, mi sembrava troppo facile ricevere un premio così dal nulla. Quando mi sono informata meglio sono stata molto sorpresa e felice. Vedere che oltre alla laurea, che è già un grande traguardo, c’è anche un riconoscimento esterno fa molto piacere”. Stessa sorpresa per Cinzia, che non si sarebbe presentata a Roma se non fosse stato per l’intervento provvidenziale di sua madre. “Ci è arrivata la comunicazione per mail, non ci ho nemmeno fatto caso. Scherzando con mia mamma le ho detto ‘Vuoi andare a ritirare un premio a Roma?’. Stavo cestinando la mail, è stata lei a convincermi”.

Al di là delle battute, per entrambe è stata una giornata intensa e piacevole, ma soprattutto utile per conoscere docenti e compagni del master visto che il corso è erogato interamente in modalità asincrona. “È stato bello perché ho potuto vedere dal vivo anche il tutor del master oltre i contatti tenuti per mail. Ed è stato bello anche vedere che c’era altra gente appassionata a questo genere di cose. Mi è piaciuto il clima e l’atmosfera” spiega Lucia. “La giornata è stata emozionante e divertente. È stata anche la prima volta che andavo a Roma – racconta invece Cinzia -.

Abbiamo fatto subito amicizia in molti, ci siamo confrontati. Per qualcuno che aveva fatto la cerimonia di laurea a distanza è stato un momento quasi per recuperare. È stato bello anche per il messaggio che ci hanno trasmesso: ci hanno detto che non serviva aver fatto nulla per meritare il premio perché il talento emerge comunque. Comunque è stato anche stancante battere le mani a tutti” scherza la giovane.

Tutte e due, come detto, hanno scelto di cogliere l’occasione del master: un corso strutturato in cinque moduli, da terminare entro un anno, con lezioni preregistrate su ambiti diversi – leadership, Made in Italy, comunicazione, dritto internazionale e marketing – e al termine del quale gli studenti devono presentare un project work simulando una campagna di marketing. “Ho deciso di farlo anche se è un po’ lontano da quello che ho studiato – dice Cinzia – perché è un’opportunità di imparare cose nuove, anche perché sono nozioni trasversali e di interesse. Sarebbe stato un peccato non partecipare e non vedere cosa mi poteva offrire. Anche se nell’immediato non è spendibile sono contenta, mi sta piacendo ed è strutturato bene”.

Inutile nasconderlo però: a prescindere dai contenuti, ad aver convinto le ragazze ad iniziare il master è stata la modalità di fruizione. “Per chi è abituato a vivere l’università è un’esperienza diversa – spiega Lucia – ma il fatto che fosse online è proprio quello che mi ha convinto ad iscrivermi. Se non fosse stato così e fossi dovuta andare a Roma per frequentare avrei dovuto sacrificare l’università. Da una parte è molto limitante dal punto di sociale, dall’altra dà molte opportunità”. Dello stesso avviso anche la collega: “Per me è stata un’opportunità il fatto che con il Covid le università siano passate in modalità telematica. Lavorando full time non potevo seguire le lezioni in diretta e la possibilità di averle già caricate online mi ha agevolato enormemente, perché finito il lavoro potevo sentirmi frequentante come tutti gli altri guardando le lezioni”.

Il Premio America Giovani si affianca al Premio America, il riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di fama internazionale. Prima della premiazione anche il ministro dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa aveva inviato alla Fondazione Italia Usa, promotore del master, un messaggio di adesione a seguito della decisione di erogare le borse di studio.

“Noi tutti – aveva dichiarato il ministro – abbiamo la grande responsabilità, politica e culturale, di saper promuovere, valorizzare e tutelare il marchio Made in Italy, in quanto sintesi della tradizione e della capacità innovativa del sistema Paese. Che questa azione avvenga, poi, coinvolgendo giovani brillanti, motivati, creativi, rappresenta occasione di orgoglio e motivo di riflessione. Orgoglio perché insegniamo e coniughiamo conoscenza e bellezza, artigianalità e tecnologia secondo un’alchimia che da sempre ci rende unici e riconoscibili nel mondo, soprattutto in settori ad alto contenuto creativo, dalla moda al cibo, dalle auto al manifatturiero. È poi motivo di riflessione, perché oggi la cultura della ‘qualità unita alla bellezza’ deve saper trovare nuovi campi di applicazione e sviluppo. In questo il contributo dei giovani è fondamentale. A loro spetta il compito di immaginare, realizzare e promuovere l’Italia del futuro.

Auspico che questa esperienza formativa – aveva aggiunto Messa – contribuisca a formare menti aperte, visionarie, coraggiose, capaci di scuotere e rinnovare ancor più in positivo l’immagine del nostro Paese nel mondo. Mi piace pensare che ciò avvenga con i giovani già in un contesto internazionale, come quello del master. È uno dei modi per favorire la reciproca conoscenza, confrontarsi con più sensibilità e culture, vivere la mobilità come occasione di crescita e di arricchimento, personale e professionale. Saranno poi la passione, l’entusiasmo, l’ottimismo e la tenacia dei nostri giovani a rendere possibile quei cambiamenti di cui il Paese ha bisogno e che renderanno più robusto, ampio e significativo il marchio Made in Italy. A noi spetta il compito di dare loro fiducia e crederci”.