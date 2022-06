Carbon Footprint: quanto inquiniamo veramente ? - BergamoNews

Carbon Footprint (CF), in italiano “impronta di carbonio”, è un parametro associabile ad un processo piuttosto che ad un prodotto o un singolo individuo, che permette di stimarne le emissioni di gas serra in atmosfera.

L’anidride carbonica equivalente (CO2eq)

Navigando in giro per il web sicuramente vi sarete imbattuti in articoli riguardanti l’ecologia e la sostenibilità ambientale e molto probabilmente vi sarete accorti di come, spesso, venga menzionata solamente la CO2 e la domanda vi sarà sorta spontanea: “Solamente la CO2 è inquinante? E tutte le altre sostanze?”.

La risposta è no, moltissime sostanze sono inquinanti, ma per questioni di semplicità viene utilizzata la CO2eq ovvero anidride carbonica equivalente per poter confrontare e sommare, in un unico dato, i contributi dei diversi gas serra. Per esempio l’emissione di un chilogrammo di metano è equivalente all’emissione, ai fini del riscaldamento globale, di 24 chilogrammi di anidride carbonica.

Come si calcola l’impronta al carbonio?

Per poter calcolare i CO2eq per un viaggio con la propria automobile basta sapere che in media un’auto diesel produce 2.65 kg di CO2 per litro di carburante. Supponendo un viaggio di 100km ed ipotizzando un consumo dell’auto pari a 20km/l, consumeremo in totale 5 litri di gasolio generando così 13.25 kg di CO2. Ecco calcolata l’impronta al carbonio di un viaggio equiparabile a Bergamo – Brescia andata e ritorno.

Quali sono i fattori che influenzano l’impronta di carbonio di un individuo?

Come evidenziato precedentemente è possibile calcolare la carbon footprint anche per un individuo, considerando il suo stile di vita, quello che mangia, con quale mezzo si reca al lavoro e ciò che acquista (secondary Footprint), in un anno. Una volta calcolate singolarmente, queste voci, vanno sommate per ottenere il dato finale riferito all’individuo analizzato.

Ecco qualche esempio di possibili scelte che possono incidere, più o meno severamente, sull’impronta al carbonio di un individuo:

– Prendere un volo Milano – Roma emette per passeggero circa 130 kg di CO2eq. La stessa tratta, fatta con un treno ad alta velocità, genera circa 25 kg di CO2eq, ovvero l’80% in meno;

– Fare la vasca genera 1,10 kg di CO2eq mentre una doccia breve circa 0,5 kg sempre di CO2eq;

– Una lavatrice di recente tecnologia consuma fino al 80% in meno rispetto ad una datata con conseguente abbattimento del carbon footprint del prodotto;

– Mantenere, nel periodo invernale, 1°C in meno in casa permette un risparmio energetico intorno al 10%;

– Una dieta onnivora genera, per individuo, circa 1500 kg di CO2eq mentre quella vegetariana circa 900 kg con un risparmio del 40%;

In conclusione, quanto inquina un cittadino italiano?

In media, un cittadino italiano ha un’impronta di carbonio pari a circa 7 tonnellate di CO2eq. Un dato che potrebbe dire poco ma se si considera che in media un albero maturo assorbe circa 30 kg di CO2/anno, per un italiano servirebbero più di 200 alberi per compensare la CO2 generata.

È proprio leggendo questo dato che ognuno di noi dovrebbe, nel suo piccolo, optare quotidianamente verso scelte più ecologicamente sostenibili.