Il calendario 2022/23: l'Atalanta riparte dalla Sampdoria, poi Milan in casa - BergamoNews

Bergamo. La Serie A 2022/23 dell’Atalanta ripartirà dal Luigi Ferraris di Genova, dove sfiderà la Sampdoria. Questo il verdetto emerso del sorteggio del calendario della nuova stagione che si è tenuto oggi.

La prima giornata si disputerà nel weekend di domenica 14 agosto: gli orari non sono ancora stati diffusi, ma la prima partita del nuovo campionato si disputerà certamente sabato 13.

Alla seconda giornata ci sarà subito il big match contro il Milan campione d’Italia, in quella che sarà la prima gara casalinga della Serie A nerazzurra. Terza giornata in trasferta a Verona con l’Hellas.

Settembre sarà mese di altri derby lombardi contro Monza e Cremonese, ma anche del big match contro la Roma all’Olimpico, seguito dalla sfida in casa con la Fiorentina.

A novembre doppio big match al Gewiss: arriveranno a una settimana di distanza Napoli ed Inter, con in mezzo l’infrasettimanale sul campo del Lecce. Quella coi nerazzurri di Milano sarà l’ultima gara prima della pausa per il Mondiale in Qatar.

Il 2023 inizierà con due trasferte, come in trasferta a Torino con la Juve si chiuderà il girone d’andata. Nel girone di ritorno, che dall’anno scorso è asimmetrico rispetto all’andata, febbraio e marzo riservano trasferte ostiche: Lazio, Milan e Napoli in rapida successione.

Anche la chiusura nel mese di maggio vedrà la Dea impegnata contro la Juve alla 34ª, per poi chiudere contro l’Inter alla penultima e all’ultimissima la sfida in casa col Monza.

Il calendario dell’Atalanta, giornata per giornata

(segnalata la domenica del weekend corrispondente o il mercoledì in caso di infrasettimanale, soltanto indicativa: le date e gli orari nel dettaglio verranno comunicati in seguito)