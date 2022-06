Sorte e Berlusconi a cena - BergamoNews

Una cena post comizio. La grande famiglia di Forza Italia si continua a frequentare anche dopo il lavoro. E la dimostrazione è la cena avvenuta giovedì sera post comizio di Monza. Il presidente azzurro Silvio Berlusconi ha radunato i suoi, mosso da quello spirito di coesione che più volte ha chiesto a partire dal raduno avvenuto a Roma in aprile, per cercare di fare gruppo e portare questo intento anche fuori dal mondo prettamente politico. Una squadra vera, un team che lavora per il bene del suo partito e per riportarlo, a breve, in doppia cifra. Ecco allora che scatta la cena al ristorante Sofia Loren di Milano con Berlusconi in bella vista, seduto accanto alla sua fidanzata Marta e ai suoi fedelissimi tra i quali Adriano Galliani, Alessandro Sorte, deputato bergamasco, e la neo coordinatrice regionale Lucia Ronzulli.