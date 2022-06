Rientrate a casa da soli? Dirette Instagram per sentirvi più al sicuro - BergamoNews

DonnexStrada è nato su Instagram con un’idea semplice ma efficace: realizzare delle direttexstrada per accompagnare a casa, almeno virtualmente, quelle donne che, in qualsiasi momento della giornata, non si sentono al sicuro. Un’iniziativa che poi si è sviluppata, allargandosi e mettendosi a disposizione di chiunque avverta quella necessità.

Ilaria Saliva, vicepresidente dell’associazione, ci racconta origine, percorso e obiettivi.