Pioggia e raffiche di vento, in Bergamasca 52 interventi dei vigili del fuoco - BergamoNews

Alle 19 di venerdì 24 giugno sono 52 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in seguito agli acquazzoni che nella notte e nel pomeriggio hanno colpito la Bergamasca.

Le raffiche di vento hanno creato gravi danni alla tensostruttura dell’oratorio di Gandino, scaraventata verso il porticato dopo aver abbattuto gli ancoraggi. Un intervento per allagamento si registra in Circonvallazione Mugazzone a Bergamo, tanti altri per alberi pericolanti ad Alzano Lombardo, Bagnatica, Bolgare, Caravaggio, Cene, Cerete, Curno, Gorlago, Lovere, Leffe, Terno d’Isola e Riva di Solto. Problemi invece per danni alle costruzioni anche a Palosco, Zanica, Peia e Dalmine.