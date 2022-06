Mozzo: i bambini del centro estivo gelatai per un giorno, alla scoperta dei gusti caraibici - BergamoNews

Mozzo. Fare il gelato diventa un gioco da ragazzi: per 4 mercoledì consecutivi, a partire dal 29 giugno, 60 bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, ospiti del Centro Ricreativo Estivo di Mozzo Cre-Grest, si cimenteranno con la produzione del gelato in occasione dei laboratori didattici organizzati dalla gelateria Artesanía di Piazza Trieste. Il locale, specializzato in gusti caraibici, propone dei momenti formativi e ricreativi legati alla storia e all’origine delle materie prime e alla loro trasformazione nell’alimento principe della stagione estiva.

“La gastronomia caraibica è un paradiso di colori e sapori – spiega Carlos Jaquez Nunez, originario della Repubblica Dominicana, gelatiere e titolare di Artesanía – che abbiamo fatto confluire nell’arte della gelateria italiana. Insieme ai ragazzi ripercorreremo l’esperienza dei pirati che nelle isole caraibiche trovarono il vero tesoro nascosto: radici, spezie e una varietà di frutti incredibile”.

Durante i quattro laboratori verrà svelato ciò che accade “dietro le quinte” della gelateria: dalla selezione delle materie prime alle fasi di produzione di un gelato artigianale. A conclusione, verrà preparata e servita dai ragazzi stessi una rinfrescante merenda.