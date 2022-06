“Il sole sorge a Est”, maratona di cinema ed eventi guardando all’Oriente - BergamoNews

Bergamo. Un giorno e una notte dedicati all’Oriente e alla sua cultura millenaria: sabato 25 e domenica 26 giugno, a Daste Bergamo, l’evento “Il sole sorge a Est” propone al pubblico film in anteprima e cult, concerti, mostre, mercatini, performance, laboratori, degustazioni e tante altre iniziative che si svolgeranno difilato in forma di “maratona dinamica”.

La manifestazione è a cura di Daste, con il contributo di Fondazione Cariplo e del Bando Cultura Estate 2022 promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, in collaborazione con Lab 80 film, Cooperativa Ruah, Generazioni FA, Nutopia, Tandem, Bergamo Film Meeting, Openarch, Games Academy, Associazione Kokoro e Taiko Lecco.

La maratona si apre sabato 25 giugno alle 14,30 con il via dei mercatini, un concerto e live painting in contemporanea e si chiude domenica 26 con la proiezione cinematografica delle 18,30 nella sala Lo Schermo Bianco. Il programma dettagliato si trova sul sito dastebergamo.com e su lab80.it/maratonedinamiche, dove è anche possibile prenotare i biglietti per l’ingresso alle proiezioni dei film. Il resto degli eventi è invece gratuito e non richiede prenotazione.

In programma dunque Asian Party Music con dj Shiru, live painting di Arte Zeta Studio, Syzygy danza K-Pop, i film La storia della principessa splendente di Isai Takahata (Giappone 2013, 137’), La farfalla sul mirino di Seijun Suzuki (Giappone 1967, 91’), Buon giorno di Yasujirô Ozu (Giappone 1959, 94′) e Perfect Blue di Satoshi Kon (Giappone 1997, 81’); la mostra fotografica “Kokontouzai, tra passato e presente”, installazioni audio-video di Ikebana, laboratori di calligrafia e origami, cermionie del tè, animazione e giochi con Giorgia Cosplay, streed food giapponese, arti marziali, cosplay contest e concerto del gruppo Sanbiki – No Taiko Uchi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’antico tamburo Taiko e delle sue trasformazioni nel tempo, che comprendono performance visive e teatrali degli artisti.

Un tuffo nella cultura giapponese e dell’estremo oriente, tra sapori, odori, musiche e visioni, nella suggestiva cornice di Daste Bergamo, l’ex centrale elettrica di via Daste e Spalenga.

Partecipazione gratuita tranne per degustazioni e proiezioni. Ingresso cinema Lo Schermo Bianco: 3 euro singola proiezione; carnet “Maratona 4 film e degustazioni” 30 euro (ridotto 25 euro per under 25 e over 60). Info su lab80.it/maratonedinamiche e dastebergamo.com.